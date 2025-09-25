Povo brasileiro vence e sepulta PEC da Blindagem

Povo brasileiro mandou o recado nas ruas - Foto: Evaristo Sá | AFP

Não vingou a PEC da Blindagem. A vontade popular expressada nas ruas no final de semana enterrou o que seria o maior escárnio do parlamento brasileiro nos últimos tempos - e olha que não faltam exemplos recentes, se for fazer uma revista.

Coube ao Senado, capitaneado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD), a honrosa missão de enterrar o putrefato texto aprovado pela Câmara dos Deputados sem qualquer pudor. A pá de cal foi jogada pelo senador Alessandro Vieira (MDB) que, por ironia, fez justiça sendo delegado da Polícia Federal.

Tudo sobre Artigos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Todo político de mandato, por natureza, já está blindado. Está aí o foro privilegiado, que cria mil e uma barreiras nos processos contra os parlamentares. Mais do que isso, obviamente, seria uma estratégia para tornar os políticos figuras inalcançáveis, acima de qualquer lei e mais poderosos do que qualquer autoridade judicial. Aí seria invertida a lógica e questionada a existência da Justiça.

Fica como recado o ainda existente poder de mobilização da sociedade. Seria irresponsável falar que foram atos de 'esquerda', como tem sido pregado por alguns políticos. O que se viu nas ruas foi um 'grande acordo nacional', parafraseando o ex-senador Romero Jucá. Vermelhos, azuis, verdes e amarelos tomaram os grandes centros urbanos e fizeram o barulho necessário tomar de volta o poder de decisão dos rumos do Brasil.

Aposentados, artistas, políticos, empresários, estudantes. Todos estavam juntos gritando em alto e bom som que não aceitariam a PEC. Lá de Brasília, os entusiastas da ideia, que ultrapassava todas as noções de absurdo na política brasileira, entenderam 'a pulso' que o debate havia saído das 'quatro linhas' do Congresso Nacional e invadido as casas, bares e redes sociais, e que o 'pequeno arranhão' já havia se tornado uma enorme rachadura nas paredes Congresso.

No Senado, o destino da PEC já estava selado: o caixão da CCJ. Otto Alencar não titubeou e deixou claro que a matéria não teria vez na comissão, ainda que o rito precisasse ser seguido. O movimento do senador e o que foi visto nas ruas no último final de semana, com a nata da música brasileira em peso em cima dos trios elétricos, e com os cartões postais do Brasil tomados pelo povo, como não se via há muito tempo, guiaram os parlamentares que agora estavam responsáveis pelo polêmico texto.

Não deu outra, claro, e o texto foi morto e sepultado, e de maneira unânime, sem qualquer barulho contrário dentro da CCJ do Senado. Ficou a lição de que o brasileiro ainda tem poder de mobilização, de que qualquer debate sobre os rumos do país deve ter o crivo da população e de que a impunidade e a blindagem não vão nortear o Brasil, como queriam os deputados federais que votaram pela aprovação da matéria.

Em bom português: caiu a PEC e ficou a democracia brasileira, viva e pujante, como sonharam aqueles que tanto lutaram por ela no passado. Os que votaram a favor dela na Câmara e defenderam seus próprios umbigos, como de praxe, terão que se explicar com o povo e com a história, quase sempre implacável com os seus traidores.