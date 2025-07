Quando Bahia e Brasil se abraçam, quem vence é o povo

Secretária de Saúde do estado da Bahia, Roberta Santana - Foto: Divulgação

Juazeiro viveu ontem (17), um momento histórico. Ao lado do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e de milhares de baianos e baianas, celebramos o início de uma nova fase no fortalecimento do SUS na Bahia.

A adesão das 26 policlínicas regionais ao programa federal Agora Tem Especialistas permitirá o funcionamento noturno e aos sábados, ampliando o acesso a exames e consultas em todo o estado. O resultado prático dessa medida é claro: mais 581 mil exames até o início de 2026 e menos tempo de espera para quem precisa de atendimento.

Durante quatro dias, a cidade sediou o maior mutirão de saúde já realizado no interior do estado: mais de 20 mil atendimentos, com destaque para 4 mil cirurgias de catarata, 2.400 procedimentos oftalmológicos, bem como mais de 1.200 consultas com especialistas e exames de alta complexidade, como ressonância e tomografia. Ações como essa não surgem por acaso. Elas são fruto de uma aliança sólida entre o Governo da Bahia e o Governo Federal, que chamamos de parceria Bahia-Brasil.

O Agora Tem Especialistas é um programa do Ministério da Saúde para ampliar o acesso a atendimentos especializados em seis áreas prioritárias: cardiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia e oncologia. Na Bahia, o aporte inicial é de R$ 100 milhões, garantindo mais consultas, exames e cirurgias, menos espera e mais dignidade para quem depende do SUS.

Sob a liderança do presidente Lula, a saúde voltou a ser prioridade nacional. Desde 2023, mais de 300 ambulâncias do Samu foram entregues e universalizamos o serviço em todas as regiões, inclusive naquelas sem cobertura anterior. O Mais Médicos foi retomado com força: 316 novos profissionais já foram direcionados à Bahia. E a Farmácia Popular, relançada e ampliada, hoje distribui gratuitamente medicamentos essenciais em 375 municípios.

Na oncologia, avançamos com firmeza. Em Juazeiro, já são quase 10 mil sessões de quimioterapia em dois anos. O acelerador linear, adquirido com apoio federal, ampliou ainda mais esse cuidado. A meta é chegar a 19 equipamentos em funcionamento no estado até 2026, colocando a Bahia entre as redes públicas mais estruturadas do país no tratamento contra o câncer.

Com o Novo PAC, investiremos R$ 1,1 bilhão em infraestrutura: novos hospitais, maternidades, policlínicas e centros de parto natural estão sendo construídos em todas as regiões. Fazemos isso com planejamento, responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à vida.

O que vimos em Juazeiro é mais do que um evento: é a materialização de uma política pública eficiente, pactuada, que rompe com a lógica da espera e devolve dignidade ao povo. Quando Bahia e Brasil caminham juntos, o SUS se fortalece. Quando Bahia e Brasil se unem, quem vence é a população.

*Roberta Santana é secretária de Saúde do estado da Bahia