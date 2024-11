Respeitem a nossa história

Por Jonatha Gois, Torcedor do Bahia

- Foto: Divulgação/Bahia

Continuem indo ao estádio lotando as arquibancadas, continuem comprando camisa, aceitem o check in com naturalidade, plagiando o investidor que passou pelo clube antes da era City, é importante refletir.

Conseguem perceber o que há de comum entre as tantas fases mais recentes da história do Bahia?

O desrespeito com a sua torcida!

Muito se fala em metas, muito se fala em planejamento, muito se fala em recursos financeiros, muito se fala na quitação de dívidas, só está faltando ser dito de forma direta, que estão fazendo favor à torcida do Bahia, recolocando o clube na primeira página da tabela do brasileiro da série A.

Conseguem perceber a cultura da banalização do fracasso que está enraizada no clube, faz alguns anos?

Não está tudo arrasado, tivemos avanços, é verdade, mas o caminho para trazer ao Bahia seus momentos de glória, é longo e a rota deve ser ajustada.

Não podemos deixar de cobrar, não podemos nos conformar com o fracasso, e principalmente, dizer ao City que nos respeitem!!

Jonatha Gois, Torcedor do Bahia.