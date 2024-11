Ruy Barbosa: um fundador do Brasil moderno e republicano

Ruy Barbosa foi político, jurista e advogado - Foto: Reprodução

Neste ano, ao celebrarmos, em novembro, os 175 anos de nascimento de Ruy Barbosa, compartilho uma conversa que tive com um destacado professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que ilustra bem a dimensão do grande baiano. Curioso sobre a história do Brasil, ele me perguntou se haveria, ao longo dos tempos, várias personalidades com o nome Ruy Barbosa. Intrigado, explicou: tantas instituições, de distintos campos, citam Ruy Barbosa como patrono, que parecia impossível que todas essas homenagens se referissem a uma única pessoa.

Expliquei ao professor que, de fato, o nome é sempre o mesmo: o Ruy Barbosa que defendia a República, que inspirou o federalismo brasileiro, que batalhou pela educação, pela justiça e pela transparência no serviço público. É o mesmo Ruy Barbosa que é o patrono dos Tribunais de Contas e do Supremo Tribunal Federal; aquele que, com seu legado, atravessa o Senado e é exaltado pela advocacia brasileira como um exemplo maior de ética e erudição jurídica. Também é o mesmo Ruy que deixou sua marca indelével na diplomacia, ao representar o Brasil na Segunda Conferência de Paz em Haia, elevando a posição do país ao defender a igualdade das nações.

O impacto de Ruy Barbosa é tamanho que seu nome parece multiplicar-se. Seu empenho em promover o bem comum e fortalecer as instituições foi tão vasto que o Brasil o enxerga como um verdadeiro pai-fundador, um criador de instituições, e um defensor incansável do Estado de Direito e da cidadania ativa.

Ao longo de sua vida, Ruy Barbosa cultivou uma visão moderna de Estado, semelhante à análise de Alexis de Tocqueville sobre a importância das instituições democráticas e do engajamento cívico. Tocqueville destacou, em sua obra, que a democracia só se sustenta se houver uma estrutura institucional sólida e uma sociedade civil atenta e participante. Ruy Barbosa, com sua defesa incansável da cidadania e da justiça, encarnou esses ideais, sempre acreditando que o desenvolvimento de uma nação democrática depende da educação do povo e da criação de instituições transparentes e éticas.

Celebrar os 175 anos de Ruy Barbosa é honrar o criador de muitas das bases do Brasil republicano e democrático que conhecemos hoje. É recordar sua visão de um país onde os direitos e deveres são respeitados, onde as instituições funcionam para o bem comum, e onde a justiça se sobrepõe a interesses privados. Ruy Barbosa é, sem dúvida, uma das personalidades mais marcantes da nossa história, alguém cuja influência atravessa o tempo e inspira gerações a seguir seu exemplo de integridade, conhecimento e amor pela democracia.

*Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Ceará e presidente do Instituto Rui Barbosa.