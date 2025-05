Socorro Brito faz balanço de 6 anos na gestão do Planserv: "Único no Brasil"

Coordenadora destaca expansão da rede, atendimento remoto e investimentos de R$ 2 bilhões na saúde dos servidores - Foto: Arquivo pessoal

Prestes a completar seis anos à frente da Coordenação Geral do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do estado da Bahia (Planserv), Maria do Socorro da Costa Brito, de 61 anos, faz um balanço dos avanços e melhorias conquistados na assistência à saúde dos servidores públicos. Premiada como a melhor gestora executiva das operadoras de plano de saúde da Bahia e em meio a uma agenda concorrida, ela conversou com exclusividade com A TARDE.

Qual a sua formação e experiência na área de gestão?

Eu sou bacharel em Direito e em Licenciatura Plena em Letras, possuo MBA (Master in Business Administration) em Gestão Empresarial e de Pessoas, especializações em Direito Administrativo e em Gestão Pública e em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra. Nasci em Guarabira, na Paraíba, e sou servidora pública aposentada do Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), onde atuei desde 1984 como Técnica do Seguro Social, Gerente Executiva e Supervisora de Arrecadação.

Quando fui chamada no Ministério da Previdência Social, participei de vários projetos no Departamento de Gestão de Pessoas e na Informatização de Processos. Fui também Professora de Direito da Seguridade Social e no Geap – Auto Gestão em Saúde, que é uma das mais importantes operadoras de planos de saúde para servidores públicos do Brasil, (federais, estaduais e municipais, ativos, aposentados e seus familiares), fui Gerente Regional no Distrito Federal e Diretora Nacional de Controle.

E desde maio de 2019, assumi a coordenação geral do Planserv com muita honra e satisfação a convite do governador Rui Costa, que foi renovado pelo governador Jerônimo Rodrigues. É uma missão que me foi dada que eu abracei com muito comprometimento e carinho para cuidar da vida das pessoas, e eu agradeço muito porque eu me realizo à frente desta instituição tão importante e desafiadora.

Atualmente, há quantos beneficiários no Planserv?

Hoje existem 485 mil pessoas filiadas ao Planserv em toda a Bahia, sendo que 42% delas são titulares do plano, ou seja, os servidores públicos ativos ou aposentados de todos os órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 27% deste total são de cônjuges, companheiros, filhos, enteados e os menores de 18 anos sob a sua guarda, e 32% são de netos e filhos inválidos dos titulares, estes últimos com direito do uso vitalício. Filhos, enteados e netos estão cobertos pelo Planserv até os 24 anos de idade e cerca de 300 mil beneficiários estão concentrados em Salvador e região metropolitana.

Em relação às mensalidades, é verdade que o Planserv é o plano de saúde suplementar mais barato do Brasil?

É verdade, porque engloba a atenção ambulatorial, hospitalar, domiciliar e terapias diversas por um valor muito abaixo do mercado comercial de saúde. Existem produtos mais baratos oferecidos no mercado, mas que só cobrem as consultas em consultórios. O que o Planserv disponibiliza é único no país.

Quais são os valores das mensalidades do Planserv?

O nosso grande diferencial é que a contribuição do beneficiário é proporcional à sua renda, e não à sua faixa etária. Então, ele não fica mais caro a cada aniversário, como acontece com os demais planos de saúde, e é por isso que temos o maior número de idosos com plano de saúde ativo do país. Cerca de 32% da nossa carteira de beneficiários possuem mais de 60 anos de idade.

As contribuições mensais correspondentes aos serviços de assistência à saúde cobradas do servidor titular, a depender da sua faixa salarial (entre R$ 340 até R$ 22 mil), varia entre R$ 28 a R$ 721,32. Ou seja, o maior valor cobrado pelo Planserv ainda é menor do que uma mensalidade cobrada de um plano de saúde particular individual na primeira faixa etária (de 0 a 17 anos), que começa a partir de R$ 1.000,00. A grande maioria dos servidores paga entre R$ 133,58 e R$ 330,00 para ter acesso a todos os serviços do plano. E cerca de 100 mil usuários pagam mensalmente menos de R$ 100.

Além dele não ficar mais caro com o avanço da idade, ele permite a inclusão da família por valores módicos. A mensalidade do cônjuge ou companheiro custa metade do valor cobrado do servidor titular. Já o preço cobrado pelo atendimento dos dependentes e agregados é de apenas 22% do valor do titular. Hoje, nós temos 93 mil netos que pagam apenas R$ 75 para ter todos os atendimentos de saúde.

Outra vantagem é que, se o servidor titular incluir acima de quatro familiares no Planserv, a partir do quinto dependente não há mais cobranças proporcionais, ou seja, os demais poderão usufruir do plano gratuitamente. É por isso que dizemos que o modelo de assistência à saúde oferecida pelo estado da Bahia é único no país e solidário, porque o governo contribui com a maior parte dos custos.

Qual o tamanho da rede credenciada hoje?

Nós possuímos 1.426 prestadores de serviço credenciados, sendo 847 clínicas, 170 policlínicas, 71 hospitais de alta complexidade, 47 hospitais especializados (de cardiologia, de oftalmologia etc), 291 laboratórios em todo o estado. E de 2024 até hoje, nós credenciamos 35 novos prestadores de serviço, sendo 62% deles no interior, incluindo um hospital em Barreiras, um em Luís Eduardo Magalhães, um em Jacobina e um em Juazeiro, que não possuíam hospitais.

O nosso secretário (de Administração) Edelvino Góes determinou como prioridade a ampliação da rede credenciada, então nós temos editais abertos permanentemente de chamamento público para a contratação de novas clínicas, laboratórios e hospitais em todas as regiões do estado, de forma a absorver todas as unidades e pessoas jurídicas aptas a serem contratadas de acordo com diversos critérios de conformidade. Ele é um grande parceiro e entusiasta do Planserv e em breve terá novidades para anunciar.

Antes das novidades, como o Planserv tem garantido acesso a médicos especialistas para os beneficiários que vivem em regiões com pouca oferta desses serviços?

Apesar de todos os planos de saúde possuírem dificuldades para credenciar médicos de todas as especialidades em alguns municípios do interior, há uma equipe dedicada somente a buscar pessoas jurídicas de outro perfil, disponíveis para viagens e deslocamentos para atender em um número maior de municípios, o que envolve busca ativa e valores diferentes. Estamos em processo de credenciamento de novos profissionais para serem incorporados. Mas em algumas cidades, sequer temos quem credenciar porque não há as pessoas jurídicas de todas as especialidades disponíveis para serem incluídas na nossa rede. Este é um desafio para todos os planos de saúde.

Mas uma solução que deu muito certo foi a implantação dos atendimentos via Telemedicina, com consultas à distância com cuidados à saúde em todas as especialidades médicas, são mais de 20, inclusive de pronto atendimento, o que preenche as lacunas de profissionais no interior, e incluímos recentemente psicólogo e nutricionista. Se o beneficiário sentir-se mal, a qualquer hora e em qualquer lugar, ele tem ao seu alcance, no celular ou no laptop, o atendimento de urgência e emergência, com médico profissional disponível durante as 24 horas do dia para atendê-lo.

O usuário recebe tanto as prescrições médicas quanto a requisição de exames, como se estivesse no próprio ambulatório médico, e ainda tem uma rede de farmácias conveniadas que ofertam descontos de 50% nas medicações. Isto foi uma grande comodidade e uma modernidade para quem está em casa e para quem está viajando. Já tivemos seis mil consultas online desde que o serviço foi implantado.

Qual o tamanho da utilização dos serviços do Planserv por mês?

Em 2024, nós atendemos em média 140 mil consultas eletivas por mês; 1,7 milhões de internações; 13 milhões de exames de análises clínicas e de imagens e cuidamos de forma integral de 2.563 pacientes oncológicos. Os atendimentos realizados em 2024 chegaram ao montante de cerca de R$ 2 bilhões, sendo 20% custeado pelo governo do estado. Nós somos o maior plano de saúde das regiões Norte e Nordeste e um dos maiores do país. Não há limite para os atendimentos de urgência e emergência e nem para o tratamento de doenças crônicas. E o valor de coparticipação para consultas e exames é de R$ 10 por procedimento, mas limitado a R$ 30, independente de quantos a mais forem.

Todos os prestadores de serviço recebem o pagamento em até 35 dias da entrada da guia no sistema, o Planserv paga todas as suas contas. E não existe um teto orçamentário para as consultas e para as urgências e emergências. É um compromisso do governador Jerônimo, com toda a sua sensibilidade, em aportar sempre recursos a mais para honrar todos os atendimentos do Planserv.

Há alguma novidade sendo preparada pelo Planserv para este ano, especialmente no que diz respeito à tecnologia e à ampliação dos serviços?

Vocês vão ficar sabendo, em primeira mão, de duas novidades. Uma é que o secretário Góes publicou uma instrução normativa para que em toda a rede credenciada faça a interconexão da ficha de saúde de todos os pacientes de forma unificada e completa, com os resultados dos exames de imagem e laboratoriais, o histórico de saúde, as medicações em uso e os prontuários, o que vai permitir um ganho enorme tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, principalmente em caso de acidentes.

O outro “furo” é que iremos inaugurar, ainda neste semestre, novas unidades de saúde para atendimento exclusivo para os beneficiários do Planserv, assim como fizemos com o Hospital de Brotas.

Posso dizer uma última coisa? Eu oriento que todos os beneficiários baixem o aplicativo do Planserv, porque nele, além do atendimento da Telemedicina, a ficha de saúde e o demonstrativo do imposto de renda, o usuário pode acompanhar as solicitações e autorizações, consultar a rede credenciada, e é o melhor canal para esclarecer todas as dúvidas, queixas ou dificuldades de conseguir atendimento médico ou realização de exames para podermos intervir. Além disso, temos o call center, com atendimentos todos os dias, 24 horas, pelo 0800 056 6066.