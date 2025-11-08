TVE 40 anos, mais nova do que nunca

TVE - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Há 40 anos, a televisão pública da Bahia cumpre uma missão essencial: informar, educar e entreter a população baiana. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado nos últimos anos e uma estratégia de programação diversa levaram a TVE a ser reconhecida, hoje, como a principal emissora pública estadual do País.

Diferentemente de emissoras que privilegiam a busca pelo lucro e, para isso, incentivam o consumo, espetacularizam a violência, exploram a vida íntima das pessoas e até desinformam com objetivos eleitorais, a TVE mantém-se firme em ser a emissora que melhor representa e mais fortalece a diversidade da Bahia.

Após quatro décadas de história, diariamente a emissora aproxima cidadãos espalhados por um vasto território, com realidades e características diversas. As vozes e as expressões culturais que formam a identidade afro-indígena do nosso povo têm destaque na tela da TVE.

Mais do que um canal de televisão, essa emissora é um espelho da sociedade baiana. É um patrimônio dos baianos e, hoje, não é um instrumento de comunicação a serviço da promoção do atual governador.

Ao longo dos anos, registrou acontecimentos que marcaram a trajetória do Estado. Cada reportagem, entrevista, documentário e transmissão ao vivo ajudou a construir a memória da Bahia e um acervo de imagens único da história baiana.

Crianças têm acesso a conteúdos educativos sem publicidade; jovens acompanham programas que informam e entretêm; e adultos assistem a produções que refletem o cotidiano da Bahia.

A TVE é a Casa do Futebol baiano, com a transmissão exclusiva de todas as competições do estado conectando os torcedores aos clubes baianos e chegando a ser líder de audiência. É a emissora que mais exibe shows e festividades populares como Lavagem do Bonfim, Dia de Iemanjá, São João e Carnaval. É, ainda, a emissora que mais exibe filmes, séries e documentários produzidos na Bahia.

No ano em que completa 40 anos, a TVE alcançou um feito inédito: passou a estar disponível para mais de 60 milhões de brasileiros em todas as cidades do País, através do canal 222 das novas antenas parabólicas digitais.

A televisão ainda dispõe do Cineteatro 2 de Julho, um dos mais modernos equipamentos públicos culturais do Estado atualmente, onde são produzidos programas e conteúdos que chegam às casas dos baianos através da TVE.

Celebrar 40 anos é olhar para trás e parabenizar a cada profissional que trabalhou para construir esse patrimônio público. E olhar também para um futuro ainda mais relevante. Nos próximos 40 anos caberá ao governo do estado a decisão de continuar investindo na TVE, e a cada cidadão baiano assistir, avaliar e defender a única emissora que pode afirmar: "É sua, é da Bahia".

*Flávio Gonçalves, jornalista, mestre em Comunicação e Cultura, diretor-geral do Irdeb