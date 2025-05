Vacinação nas escolas - para além da saúde pública, uma ação educativa

Rowenna Brito, secretária de Educação da Bahia - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Em um momento da história do Brasil existiu um órgão estatal, vinculado ao governo federal, chamado Ministério da Educação e Saúde Pública, criado pelo presidente Vargas, que numa tradução contemporânea seria o MEC e o Ministério da Saúde em uma única pasta. É evidente que nos nossos dias seria impossível a administração conjunta de educação e saúde em uma única instância administrativa, seja no governo federal, estadual ou municipal, mas compreendo que conceitos da saúde, principalmente no campo da saúde preventiva e coletiva são elementos curriculares que devem ser abordados nas escolas.

Das questões de saúde pública e coletiva, que devem ser abordadas nos bancos das escolas, talvez a vacinação seja simbolicamente a mais pedagógica. Vacinar em escola é destacar que o conhecimento científico que começa a ser estudado desde os primeiros anos da escolarização tem como culminância as complexas e elaboradas pesquisas acadêmicas que fomentam a produção das vacinas nos grandes centros de pesquisas e universidades.

A minha formação como geógrafa permite compreender criticamente que as últimas interpretações equivocadas e retrógradas chamadas de “movimento antivacina” é a representação do atraso e violência contra o conhecimento científico, que chegou à alegoria grotesca de que ao tomar vacina era possível virar jacaré. É um pensamento medieval, arcaico, que numa analogia histórica lembra a Revoltas das Vacinas que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, como sempre resultou em mortes, fato que se repetiu e dizimou milhares de vidas recentemente.

O Governo Lula tem feito um movimento nacional de vacinação nas escolas, envolvendo diretamente o Ministérios da Educação e o Ministério da Saúde, com a expectativa de vacinar 30 milhões de estudantes do Brasil de todas as etapas e faixas etárias, desde as crianças nas creches até os adolescentes do Ensino Médio, numa mobilização que envolverá redes municipais e estaduais, tendo a escola como catalizador de educação e promoção da saúde.

Destaco que as Unidades Estaduais de Ensino estarão sempre abertas para as vacinas pois elas salvam vidas, previnem doenças, mas acima de tudo, dizem a cada estudante da Bahia que o conhecimento científico deve ser valorizado e respeitado. Nas escolas materializamos o futuro, criamos e recriamos conceitos, e temos a certeza que educamos individualmente e coletivamente as gerações, sempre combatendo a desinformação, as inverdades, que nem de longe têm fundamento na ciência.

As escolas estaduais estão abertas e são mobilizadoras das campanhas de vacinação, pela crença na ciência, para promoção da saúde e para o desenvolvimento pleno da nossa juventude.

Na linguagem dos nossos jovens... “Estamos colados com as vacinas”.

*Rowenna Brito é secretária de Educação do Estado da Bahia.