Vai em frente Fábio Mota, encomenda a camisa e escreve a carta

- Foto: Victor Ferreria/Vitória

O ano era 2014. E após terminar em 5º lugar na edição anterior do Campeonato Brasileiro, o Vitória lutava para não cair. A missão? Vencer o Santos no Barradão e rebaixar o Palmeiras, rival da equipe santista. Entretanto, o Leão conseguiu a proeza de perder para um time que não queria mais nada na competição e acabou na Série B.

O que veio a seguir revoltou ainda mais. Carlos Falcão, que perdeu tudo o que podia naquele ano, irritou a torcida ao aparecer junto com os dirigentes usando uma camisa com a seguinte frase: "Meu amor pelo Leão não tem divisão". Além disso, uma carta também já estava preparada.

Diretoria do Vitória após rebaixamento em 2014 | Foto: Reprodução

Se naquela época a torcida considerou um escárnio e foi pega de surpresa com a atitude da diretoria, em 2025, após 25 rodadas da Série A, Fábio Mota já pode se adiantar: encomendar a camisa e escrever a carta para não surpreender ninguém. Assim como não surpreende o Vitória estar a "passos largos" rumo à Série B.

A exposição dos culpados

Falar sobre os erros do Vitória em 2025 é "chover no molhado". Eu estou cansado, você está cansado, está todo mundo cansado. O primeiro semestre foi comandado pelo trio Fábio Mota, Thiago Carpini e Manequinha. O resultado foi um show de horrores. Com uma diretoria que terceirizou seus erros muitas vezes para a própria torcida e um treinador que se gabava do que tinha feito em 2024. Todos eles parados no tempo.

Nomes como Carlinhos, Lucas Braga, Val Soares, Thiaguinho, Fabrício, entre outros, já chegaram aqui reprovados pela torcida, montando um dos elencos mais fracos entre os times da Série A.

Gustavo Vieira e seu bonde

Para consertar os erros da janela do primeiro semestre, o Vitória trouxe Gustavo Vieira, que não atuava como dirigente de um clube desde 2018, quando estava no Santos. É muito amadorismo!

Gustavo foi ao mercado e trouxe jogadores que ou precisam de um tempo enorme para entrar em forma ou são jogadores muito abaixo do ideal para minimamente serem competitivos numa Série A.

Só para se ter uma ideia, na partida contra o Grêmio, apenas Camutanga, que já pertencia ao clube, Ramon, que é um lateral fraquíssimo, e Cantalapiedra foram os que vieram na janela do meio do ano e foram titulares.

E, pasmem, faltando 13 rodadas para o fim, ainda tem jogador para estrear. Não precisa de muito mais do que isso para dizer que o trabalho é ruim e fraco. Nenhuma das carências do time, que são gritantes e evidentes, foi sanada. Não é possível que o torcedor consiga perceber isso e quem de fato recebe salário para resolver o problema consiga piorar a situação.

Fábio Mota pagou por falar demais

No início do segundo turno, depois de todos os erros durante a temporada e com a paciência do torcedor no limite, Fábio Mota abriu a boca para dizer que o Vitória faria um segundo turno sem sustos. Ele só faltou dizer que seria sem sustos para os adversários.

Aliás, isso foi algo que incomodou a torcida durante todo o ano. Fábio Mota prometeu demais e cumpriu de menos. Com um elenco fraco e com falhas individuais em praticamente todos os jogos, o Vitória soma três triunfos nas últimas 18 partidas na Série A, acumulando empates nos minutos finais contra Palmeiras, Juventude e Sport, todos esses jogos no Barradão.

Esperando o milagre

Com o quarto técnico na Série A, o Vitória segue em busca do milagre. Mas aqui não vamos nos iludir: até aqui, o clube seguiu de forma comprometida a cartilha para o rebaixamento. Diretoria perdida, contratações ruins, trocas excessivas de técnicos... Tá um verdadeiro salve-se quem puder. E quem sofre é o torcedor, que apoia, lota o Barradão e passa vergonha.

O problema agora está nas mãos de Jair Ventura, que vai ter a ingrata missão de salvar esse time mal montado do rebaixamento. Ou o milagre acontece, ou pode se adiantar, Mota: faz a carta e encomenda a camisa.