A história de quem viu o Porto de Salvador se modernizar nos últimos 50 anos
Wellington Neves tem sido uma testemunha ocular das transformações da Baía de Todos-os-Santos
Por Jair Mendonça Jr
Em um cenário de constantes debates sobre infraestrutura e o futuro dos modais logísticos no Brasil, a voz de quem dedicou uma vida ao setor portuário ressoa com a autoridade da experiência.
É o caso de Wellington Sampaio Neves, 73 anos, supervisor de manutenção do Porto de Salvador, que carrega em sua trajetória mais de quatro décadas de aprendizado na "grande escola" que é o Porto.
Transferido do Porto de Ilhéus para Salvador em 1º de agosto de 1980, Wellington tem sido uma testemunha ocular das transformações da Baía de Todos-os-Santos. Para ele, o Porto de Salvador é descrito como "um local de ambiente agradável com ótimos colegas e muito trabalho nas operações com grande movimentação operacional."
A virada da privatização e a modernidade
A maior mudança estrutural e tecnológica, segundo conta o supervisor, foi impulsionada pela privatização. Wellington Neves aponta a concessão do terminal de contêineres – hoje Tecon Salvador, operado pelo Grupo Wilson Sons desde 2000 – como o divisor de águas:
"Foi a privatização do terminal de contêineres, hoje Tecon Salvador, que trouxe equipamentos modernos e melhorou consideravelmente a movimentação de cargas no Porto de Salvador, o que tem gerado um grande desenvolvimento para a Bahia de modo geral."
A modernização, que injetou tecnologia de ponta no cais, não apenas elevou a eficiência do complexo baiano, mas, na visão do supervisor, contribuiu diretamente para o desenvolvimento econômico do estado.
Legado de aprendizado
Com 53 anos e três meses dedicados ao trabalho portuário, juntando com a passagem pelo Porto de Ilhéus, Wellington Neves não vê o ofício apenas como uma carreira, mas como um propósito. O depoimento emocionado revela o valor que ele atribui à transmissão de seu vasto conhecimento.
"Tudo na minha vida amo o que faço para construir a minha família educando meus filhos, e hoje passando o conhecimento que obtive para os mais novos nesses 53 anos e 03 meses de aprendizado que tive aqui. Nessa grande escola (o porto)," declara Wellington.
