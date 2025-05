Comércio, gastronomia e arte urbana transformam Pernambués

Nos finais de semana, as calçadas ganham vida. Mesas ocupam as ruas, fumaça de churrasco se mistura ao cheiro de dendê e o som do samba invade as vielas. É Pernambués que pulsa forte, com seu comércio efervescente, sua rica gastronomia afro-baiana e uma cena cultural que nasce das ruas. No bairro, cada esquina é um palco, cada boteco uma celebração e cada barraca de comida uma viagem pelas raízes do povo baiano.

O impacto dessa movimentação vai além do paladar ou do bolso. Está na autoestima dos moradores, na construção da identidade de um dos bairros mais populosos da capital baiana. Com 663 bares e restaurantes, 9.688 lojas comerciais e 489 estabelecimentos de saúde, segundo dados da Sefaz Salvador, Pernambués se firma como um importante polo comercial e gastronômico. E, mais do que números, são histórias que enchem o bairro de vida.

Gastronomia que é herança e resistência

Quem anda pelas ruas de Pernambués logo encontra sabores que contam histórias. A moqueca com peixe fresco e leite de coco divide espaço com acarajés crocantes, vatapá cremoso e caruru apimentado. Nos botecos e bares, o pernil desfiado no pão francês divide a mesa com bolinhos variados e cerveja gelada. O bom e velho churrasquinho servido no espeto e com farofa caseira é parada obrigatória nas noites de sexta.

“Temos um cardápio variado de petiscos, e estamos lançando umas novidades agora nesse mês para aumentar nosso leque de opções, além de uma variação de bebidas e drinks”, conta Gilmar Zurc, músico e proprietário do Boteco do Jan, um dos mais conhecidos do bairro. O bar, que funciona de sexta a domingo e em feriados, foi fundado em 2015 por um amigo dele, Jan, e há oito anos está sob a gestão de Gilmar. “As atrações são bandas de samba, mas às vezes colocamos uma banda eclética, que toca um pouco de tudo para agradar a outros públicos também.”

Para Gilmar, Pernambués é mais que morada: é raiz. “Moro aqui há 44 anos, nascido e criado. Para mim, o bairro é um dos melhores da cidade, bem localizado e centralizado, próximo a três grandes shoppings, à rodoviária, BR, praias e o centro. Talvez por isso o m² esteja entre os mais caros da cidade, competindo com bairros nobres.”

Gilmar, proprietario do bar do Jan | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Comércio forte, identidade viva

A professora Luisa Maria dos Santos, de 76 anos, testemunha as mudanças que transformaram o bairro ao longo de décadas. “Quando cheguei, nem água encanada tinha, nem asfalto. Hoje temos posto médico, associação de moradores, muitas lojas, supermercados, farmácias, consultórios dentários, clínicas, academias, óticas, frigoríficos, padarias, delicatessen, restaurantes, churrascarias, casa lotérica, oficinas, lava-jato, borracharias, salão de beleza, igrejas, GAPI, mercearias, o Restaurante Popular, que foi inaugurado recentemente e muito mais.”

Pernambués se desenvolveu a partir da força do seu povo. A diversidade étnica — com forte presença de populações negras, indígenas e uma ampla miscigenação — está refletida não só nos rostos, mas nos negócios locais, nos terreiros de Candomblé, nas festas religiosas e nas feiras comunitárias que mobilizam a população. E é exatamente essa diversidade que alimenta o comércio de forma orgânica.

“Para comer, são três churrascarias no bairro que atraem muita gente de fora também”, reforça Gilmar. “Sem contar os bares e restaurantes!”

Especial A TARDE BAIRROS - Pernambués Na foto: comércio em Pernambues Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 16/05/2025 | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Cultura de rua e afroempreendedorismo

Mas não é só no comércio e na culinária que Pernambués se destaca. A cena cultural, mesmo sem grandes centros formais, se afirma nos muros grafitados, nas batalhas de MCs, nos terreiros de candomblé e nas oficinas de hip-hop.

Negro Davi é um dos nomes mais representativos dessa cena. Rapper, empreendedor e assistente social, ele é um rosto conhecido no bairro e um articulador de projetos que unem cultura e transformação social. “Eu sonhava em ser jogador de futebol. Fiz parte da escolinha Paulo Afonso, com professor Zumba, também treinava boxe, mas conheci a música e comecei a realmente me engajar no que gosto muito.”

Sua atuação vai além dos palcos. Davi participou da rádio comunitária e hoje integra o primeiro projeto de Universidade Hip Hop da América Latina. “Além disso, tenho uma marca de roupa chamada D3 Power Black. Fazemos desfiles e participamos em parceria com o Projeto de Beleza Negra da comunidade. Precisamos formar uma grande rede de apoio entre nós. Por isso, estou sempre engajado em projetos sociais, culturais e de economia criativa. Sem contar a música, que é a minha vida.”

Onde falta estrutura, sobra criatividade

Mesmo com toda essa efervescência, o bairro ainda enfrenta desafios na área de lazer formal. “O maior lazer do bairro são alguns bares que têm a proposta de colocar música ao vivo, como nós do Boteco do Jan, barzinhos no condomínio São Judas Tadeu, e algumas datas comemorativas que as lideranças do bairro fazem eventos”, comenta Gilmar. “A iluminação pública pode melhorar mais. Um local para fazer oficinas e cursos para os jovens, uma casa da música seria muito bem-vinda. Temos muitos jovens talentosos aqui.”

A carência de centros culturais não impede que a arte floresça. O artista visual Eder Muniz encontrou no bairro um novo espaço de expressão. “Não tinha acesso ao bairro, só conheci depois que me casei. Comecei a me inteirar no bairro, participar dos projetos. A área de comércio é farta. Temos de tudo aqui. Tem muitos bares também, mas é carente de locais para lazer e diversão”, avalia. Para ele, há muito potencial a ser explorado. “Falta movimento mais forte para atrair mais investimentos em lazer, com samba e eventos que fazem falta, que faz com que as pessoas daqui saiam em busca de outros bairros. Mas acho que daqui a cinco anos vai melhorar muito”.

O artista, conhecido pelos seus murais urbanos, tem deixado sua marca pelas ruas do bairro. “As pessoas se identificam e temos muita troca aqui. Agora estou mais atuante na região, já fiz muitos painéis pelas ruas de Pernambués.”

Sede do bloco BBG | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Tradição, espiritualidade e memória ancestral

Além da música e da arte urbana, os terreiros de Candomblé são peças fundamentais na construção cultural do bairro. Esses espaços mantêm viva a tradição afro-brasileira, celebrando orixás, promovendo festas e fortalecendo os laços comunitários por meio da religiosidade ancestral.

“Nasci e fui criado em Pernambués, sou filho de negros que vieram da cidade de Jaguaripe trabalhar em Salvador. Dos irmãos, só eu e a Iyáloriṣà Ana Márcia trouxemos a raiz dos nossos ancestrais. Fizemos da nossa um barracão simples e sem quase nada, mas ali que renasci para o Sagrado. Conseguimos reorganizar o espaço e estamos firmes e forte com o solo Sagrado”, conta o babalorixá Marcos, que lidera o terreiro Ilê Àse Yéyé Oromi há 18 anos junto com a sua irmã. “Ana Márcia está à frente da roça em Pernambués e eu a de Jaguaripe. Não é fácil ser do Axé, mas é muito gratificante. Estamos ali louvando nossos reis e rainhas que foram trazidos da África para serem escravizados nesse Brasil de meu Deus”.

Eventos como as grandes festas religiosas, batalhas de MCs, feiras afroempreendedoras, celebrações do Dia da Consciência Negra e ações de economia solidária são alguns dos marcos que reforçam a força simbólica de Pernambués. Projetos como o Grupo de Arte-Educação, Esporte e Cultura (GAEEC) utilizam escolas e espaços comunitários para levar arte e cidadania a crianças e adolescentes, promovendo oficinas e manifestações culturais ligadas ao hip-hop.

A movimentação cotidiana de Pernambués é uma manifestação concreta da potência das comunidades. Mais do que números e comércios, é um bairro construído por histórias de resistência, afeto e criatividade. É no encontro entre o samba do Boteco do Jan, os versos de Negro Davi, do sagrado de pai Marcos e os traços coloridos dos murais de Eder Muniz que se costura o tecido cultural de um lugar que, mesmo com desafios, não para de pulsar.

É como resume Gilmar Zurc, com simplicidade e firmeza: “Aqui é muito bom pra mim, aqui é o meu lugar”.