Embasa conclui reparação de interceptor de esgoto na Av. ACM

- Foto: Elenilson Negao / Embasa

Com investimento de R$ 34 milhões, a Embasa realiza uma obra de recuperação em trecho de mais de dois quilômetros de um dos principais interceptores do sistema de esgotamento sanitário de Salvador.

A intervenção foi executada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, via de grande fluxo e relevância urbana, onde a tubulação subterrânea exerce papel estratégico para a coleta e o transporte de efluentes.

O equipamento atende diretamente a bairros com alta densidade populacional, como Pituba, Costa Azul, Boca do Rio, Stiep e Itaigara, áreas que concentram grande número de edifícios residenciais e estabelecimentos comerciais.

Para viabilizar o andamento da obra, a diretora de Operação da Embasa na Região Metropolitana de Salvador, Joana Rolemberg, explica que foi instalada uma rede provisória, que será retirada na primeira semana de setembro, assegurando que o serviço de coleta não fosse interrompido durante a execução das intervenções.

A obra

O serviço consistiu na recuperação da tubulação subterrânea responsável por receber os efluentes das redes menores e conduzi-los até a estação de condicionamento prévio no Rio Vermelho. Para reforçar a durabilidade do interceptor, foi utilizada uma manta de vidro de tecnologia alemã nas paredes internas. A expectativa é que a estrutura funcione adequadamente por mais de cinco décadas, garantindo maior estabilidade ao sistema de esgotamento.

Em nota, a empresa explica que a recuperação realizada na Av. ACM integra um plano mais amplo de modernização e melhoria da rede de esgotamento sanitário da capital baiana.

“Esse programa envolve a revitalização de grandes estruturas, a ampliação de redes e a substituição de equipamentos, totalizando cerca de R$ 212 milhões em investimentos”.

A estratégia, segundo a Embasa, busca adequar a infraestrutura ao processo de verticalização e adensamento urbano de bairros da cidade, como a Pituba, assegurando a coleta e o tratamento de efluentes em áreas de alta concentração populacional.

No início deste ano, o órgão entregou outra obra de porte semelhante na Av. San Martin. Naquele local, também foi recuperado um interceptor de esgoto, medida que fortaleceu o sistema em 22 bairros da cidade, incluindo Paripe, Periperi, Plataforma, Lobato, Liberdade, Pirajá e Retiro. Assim como na intervenção da Av. ACM, a previsão é que a durabilidade do equipamento alcance, no mínimo, 50 anos de uso.

Outros bairros de Salvador também recebem frentes de serviço voltadas à modernização da rede. Em Periperi e Piatã, a Embasa iniciou recentemente a recuperação de interceptores de esgoto.

Além disso, estão em andamento intervenções em Boca do Rio e Pituaçu, voltadas para a ampliação das redes coletoras e a construção de uma nova estação elevatória destinada ao bombeamento de efluentes.

As obras em curso, segundo a companhia, devem ser concluídas até o fim deste ano e fazem parte de um esforço contínuo de adequação da infraestrutura sanitária às demandas de crescimento urbano de Salvador.

A modernização dos interceptores e a expansão da rede de coleta são vistas como medidas essenciais para garantir a qualidade de vida da população e a preservação da balneabilidade das praias da capital.