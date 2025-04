Patamares tem aumento populacional de 38% e vira oportunidade para empresários

Patamares reúne diferentes empreendimentos - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O cenário pungente de residenciais de alto padrão em Patamares se mistura ao potencial de serviços e comércio que o bairro oferece. De acordo com o Radar Sebrae – plataforma do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para apoiar empreendedores na análise de oportunidades de negócios e na localização mais adequada do seu ponto comercial –, a região é receptiva a lojas de antiguidade e equipamentos de escritório, seguida do segmento voltado à alimentação, tanto para lanchonetes como para fornecimento de alimentos, a exemplo de mercados e hortifruti, bem como para delivery.

Em função da característica do público-alvo, de acordo com o Radar Sebrae, o segmento de pet ligado às atividades veterinárias aparece em quinta opção de oportunidade empreendedora no bairro. Na sequência, a ferramenta aponta o comércio de produtos e acessórios de decoração, a exemplo de cortinas e tapeçaria.

“Nossa ferramenta serve para orientar, mas não valida viabilidade de negócio. A gente sabe que o que vai viabilizar é justamente a estratégia, a operação, o atendimento, a forma com que o cliente vai ter acesso às informações sobre o que a loja ou o empreendimento pode ofertar para o cliente”, ressalta o gestor territorial, Fabrício Barreto.

Aumento populacional

Patamares sofreu uma variação e um aumento populacional em torno de 38%. “É um número significativo, que pode mudar, realmente, a característica do local. E se a gente for observar, além das construções verticais, existe uma concentração muito grande de casas e villages, o que cria e proporciona uma oportunidade para o bairro”, observa o gestor territorial do Radar, Fabrício Barreto, completando que a plataforma tem várias possibilidades de análise, como o perfil do público e a demanda, com base nas próprias características de consumo.

Ainda segundo Fabrício, é perceptível que, com o crescimento de Patamares, há empresas que estão migrando para o bairro, como uma grande empresa do segmento de panificação e alimentação, além de outras de hortifruti, restaurantes e delicatessens.

“O Radar Sebrae disponibiliza uma série de oportunidades que podem ser levadas em consideração, principalmente, a característica socioeconômica do bairro, que tem uma distribuição na faixa etária muito interessante, predominando um público de 20 a 24 anos ou 26 a 30 anos. A partir da própria divisão na classe de renda, a gente consegue enxergar a existência da Classe B, em seguida a A, mas tem muito equilíbrio também com a D, pois a gente sabe que tem alguns condomínios que possuem uma variação de classes. Esses dados servem também como parâmetro para quem vai investir”, diz.

Outro destaque que o Radar Sebrae aponta é o hábito de consumo. “Nossa plataforma mostra que os moradores de Plataforma não têm muito o hábito de consumo local. “Quem vai empreender no bairro precisa trabalhar para despertar no público o interesse de consumir em seu bairro. Tanto que a gente observa que grandes delicatessens e restaurantes que fazem investimento na região procuram criar um ambiente para que esses clientes adquiram o hábito de frequentá-los”, ressalta Fabrício.

A fonoaudióloga Laura Ferraro, proprietária do Centro Mundo dos Anjos, clínica multidisciplinar de terapias para a infância, contrapõe ao dizer que, na sua clínica, que oferece profissionais de Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicopedagogia, Psicomotricidade, Terapia Aquática e Psicologia, entre outras especialidades, é frequentada principalmente pelos moradores de Patamares e, também, de Piatã, além de outros cantos da cidade.

“Tenho esse empreendimento há noves anos, sendo que há três, em Patamares. E foi intencional vir para cá, por não ter nada neste ramo na região. Por estamos no mercado há um tempo e oferecer todos os atendimentos de terapia em um único local e com qualidade técnica, a clínica virou referência”, comemora a empresária.

Laura Ferraro acrescenta que o crescimento de Patamares vem trazendo uma população de moradores de famílias mais novas, “que são consumidores ativos”. Além disso, observa, há um enorme fluxo de pessoas por conta das grandes escolas, restaurantes e espaços de saúde que o bairro abriga. “Os setores que mais atraem o consumidor local, na minha opinião, são do ramo de lazer, alimentação e saúde, ou seja, restaurantes, bares, clínicas e academias”, considera.