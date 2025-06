Pelourinho: coração de Salvador, celeiro de cultura, palco de resistência

Com o tema ‘Maior que a festa, só o nosso amor’, o São João 2025 no Pelourinho aposta na valorização da tradição nordestina - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

“Preservar para perpetuar”, repete há décadas o escritor e jornalista Clarindo Silva, símbolo de fé e resistência do Centro Histórico, em especial do Pelourinho, sobre o Patrimônio Mundial da Humanidade, nossa joia rara de história e cultura. Conhecido nacional e internacionalmente como o coração de Salvador, e além disso, uma das mais reconhecíveis imagens da Bahia, o bairro transpira gente: elemento indispensável para fazer o esplendor do lugar ser reconhecido e visitado.

No núcleo do Centro Histórico da capital, a cultura pulsa a cada esquina, com os sons dos tambores ecoando entre as ladeiras de pedra, dançarinas com os pés no chão, e ensaios públicos sob as luzes amarelas dos largos. Tudo isso não é apenas paisagem: é afirmação, é pedagogia coletiva, é resistência negra em estado de arte.

Foi esse palco vivo que o governo da Bahia escolheu para transformar no grande ‘arraiá’ de Salvador durante o período de festas, que, este ano, se estende desta quinta-feira (19) até a próxima terça (24). Por lá, desfilarão artistas talentosos, locais e de outros estados, que compõem uma programação ampla e diversificada para todas as idades.

Com o tema Maior que a festa, só o nosso amor, o São João 2025 no Pelourinho aposta na valorização da tradição nordestina com espaço para a inovação. Os largos receberão atrações de peso, mesclando veteranos e jovens artistas da música nordestina. Entre os nomes confirmados estão Flávio José, Geraldo Azevedo, Adelmario Coelho, Alceu Valença, Limão com Mel e Mestrinho, entre outros. A programação busca unir o ‘forró raiz’ às novas batidas da música afro-baiana, com influências de pagodão, samba-reggae e música eletrônica percussiva.

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Apresentações itinerantes de trios de sanfoneiros, pequenas quadrilhas e atrações infantis também ocuparão as ruas, promovendo ocupação lúdica e plural dos espaços públicos. Grupos do Recôncavo, como ternos de reis e filarmônicas, reforçarão a conexão entre as culturas do interior e da capital.

É ali, entre igrejas seculares e casarões coloridos, que os artistas sentem, ano após ano, a emoção de se reconectar com suas raízes e com o público. Não é à toa que tocar no Pelourinho, para muitos, é mais que uma apresentação – é um rito, um reencontro, uma consagração.

O cantor e compositor Del Feliz diz que, este ano, o São João do Pelourinho tem um significado muito especial.

“O governo do estado, que já vem investindo fortemente na valorização dessa festa tão simbólica, transforma o Pelourinho em um verdadeiro cenário dos sonhos. Considero essa edição um exemplo para o Nordeste e para o Brasil, pelo cuidado em exaltar nossas raízes, tradições e matrizes culturais. É uma festa exuberante, com grandes atrações, mas que mantém viva a essência do São João: o forró autêntico e a alma nordestina pulsando em cada apresentação. Estou profundamente honrado em integrar uma programação que respeita e celebra a nossa cultura”, afirmou.

Já para o cantor e compositor Genard Melo, da banda Cueca Branca, o Pelô – como é chamado carinhosamente pelos soteropolitanos – é o cenário que catapulta os artistas para o resto do Brasil e do mundo.

“Eu digo sempre que Ivete Sangalo se prepara o ano inteiro para o Carnaval e a gente se prepara o ano inteiro para o período junino. E no Pelourinho, então, meu Deus! Se não fosse tocar no Pelourinho ia pensar que não tinha São João, porque acho que todo mundo que faz forró aqui em Salvador espera tocar lá. É o lugar que projetou, e projeta, artistas para o mundo inteiro. Muitos artistas baianos começaram no Pelourinho, então tem uma importância muito grande. Fico muito feliz de tocar no Pelourinho, não só no São João, mas durante o ano inteiro, está no meu coração mesmo”, festeja.

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Para o cantor, compositor e sanfoneiro baiano Jó Miranda, o local é a casa do forró, do São João e da cultura. “Estou feliz demais em estar mais um ano no São João do Pelô. Aqui é o berço da cultura soteropolitana, da Bahia, do Brasil e do mundo. O Pelourinho respira, transborda cultura. Então, imagine para a gente, que faz forró autêntico, a gente que ama o São João, estar de volta ao Pelourinho por mais um ano. Desejo um excelente São João para todos!”, disse, empolgado.

Adelmo Casé e a Negra Cor não ficarão de fora. Este ano, ele conta que preparou um grande show com a banda: “Tocar no Pelourinho tem um sabor especial. As representatividades da música baiana e nordestina se fortalecem nesse lugar mágico e histórico. É uma honra para qualquer artista. Vamos levar o show Tributo a Gonzagão e Dominguinhos, que nasceu da minha vontade de revisitar a obra desses nordestinos gigantes, que tanto fizeram pela música brasileira. Essa vontade veio depois de participar do filme Gonzaga, de pai para filho (2012), o que me inspirou ainda mais a seguir fazendo música que vem da alma. O show da Negra Cor vai ser muito lindo, ainda mais no Pelourinho, que é mágico”.

Quem também promete uma noite animada é o cantor e compositor Jairo Barbosa. “Estaremos no Forró do Pelô no dia 24 para comemorar essa data tão importante, nesse lugar onde a cultura e a tradição permanecem vivas. E devem permanecer vivas ao longo do ano inteiro! Agradeço a todos os envolvidos na organização do São João no Pelourinho, agradeço ao governo do estado que preparou essa festa maravilhosa. Estou muito ansioso para fazer o melhor forró para todo mundo!”, disse.

Atividade permanente

Longe dos foguetórios juninos, o Pelourinho pulsa o ano inteiro, com uma agenda intensa de atividades permanentes, projetos formativos, ensaios abertos e manifestações artísticas conduzidas por grupos tradicionais da sociedade civil, em diálogo com iniciativas do governo do estado.

Mais do que ações pontuais, esses movimentos refletem a herança ancestral e a luta cotidiana de um povo que ocupa com dignidade e criatividade o território do Centro Histórico. Quase todas — senão todas — as iniciativas culturais permanentes que mantêm o Pelourinho vivo são idealizadas, produzidas e sustentadas por pessoas negras: mulheres, homens, jovens, mestres e mestras da cultura popular que fazem da arte um instrumento de resistência, educação e emancipação.

Entre os destaques está a Banda Didá, fundada há mais de 30 anos, composta exclusivamente por mulheres negras percussionistas. Em janeiro e fevereiro de 2025, o grupo realizou uma série de apresentações abertas e oficinas formativas no Pelourinho — incluindo aulas semanais de canto, dança afro, corte e costura, capoeira e percussão, transformando sua sede em um polo vivo de produção cultural e empoderamento feminino.

Outro coletivo essencial é o Bloco Afro Muzenza, que manteve a tradição dos ensaios abertos no período pré-carnavalesco, com destaque para o Baile Afro realizado no Largo Pedro Archanjo, em fevereiro de 2025. Os encontros vão além da preparação artística: funcionam como espaços de afirmação identitária e celebração da musicalidade afro-baiana.

Filhas de Gandhy, A Mulherada, Swing do Pelô e outras entidades culturais do bairro também seguem com agendas próprias de oficinas, ensaios e eventos, muitas vezes abertas ao público. Em 2024 e 2025, todas foram contempladas pelo edital Carnaval Ouro Negro, que garantiu apoio a blocos afro, afoxés, escolas de samba e entidades culturais negras. O edital viabilizou oficinas de percussão, cortejo, figurino, e fortalecimento de narrativas ancestrais.

O Pelourinho ainda abriga programações formativas como o Agosto Negro, que reúne shows de reggae, rodas de capoeira, saraus, performances e debates sobre ancestralidade e luta antirracista. E recebe iniciativas internacionais, como o workshop Badauê Batucada, que promoveu intercâmbio com artistas de diversos países em fevereiro de 2025.

Todas essas iniciativas reforçam a natureza Centro Histórico: um território vivo, onde cultura e cidadania caminham juntas. É neste contexto que o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-BA), do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), e da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), atua com editais e parcerias para manter e ampliar essa potência.

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Quando o Pelô respira São João

O mês de junho chega como um fôlego novo. Com o São João 2025, o Pelourinho se transforma em uma cidade junina dentro de Salvador. A proposta da Sufotur é transformar o Centro Histórico em um verdadeiro circuito de forró, com bandeirolas coloridas, comidas típicas, quadrilhas, fogueiras cenográficas e palcos espalhados pelos largos.

Segundo o governo estadual, foram destinados R$ 3,4 milhões exclusivamente para o Pelourinho como parte do pacote de R$ 100 milhões investidos no São João em toda a Bahia. As ações incluem contratação de artistas, decoração temática, infraestrutura e serviços públicos.

Só o Concurso de Decoração Junina do Pelourinho, por exemplo, recebeu R$ 500 mil por meio de edital. Já a contratação de artistas e grupos culturais consumiu R$ 1,77 milhão, com shows de forró, samba junino, trios, quadrilhas e apresentações infantis nos largos Tereza Batista, Pedro Archanjo, Quincas Berro d’Água e Cruzeiro de São Francisco.

Além disso, uma iniciativa inédita em 2025 é o Ônibus do Forró, que transportará visitantes entre os principais circuitos juninos da cidade, com estrutura de som, música ao vivo e monitoria animada. A operação, feita em parceria com a Agência Filuca, visa facilitar o acesso ao Centro Histórico, integrando mobilidade urbana e cultura popular.

Segurança e acesso

Para garantir tranquilidade ao público durante as festas, o Governo da Bahia reforçou a segurança pública em Salvador, com foco nos eventos do São João no Pelourinho. A Polícia Militar atua com efetivo ampliado, apoio de drones, câmeras de videomonitoramento e patrulhamento a pé nos largos e ruas adjacentes.

A Polícia Civil intensificou as ações de prevenção com delegacias móveis e reforço nos plantões da Delegacia do Turista. Além disso, a Sufotur organizou um plano especial de sinalização, instalação de banheiros químicos, iluminação cênica e serviços de limpeza urbana. A operação também conta com a Guarda Civil Municipal e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, garantindo fiscalização de ambulantes e acesso de veículos autorizados.

Essas medidas integram o planejamento que tem como foco o bem-estar da população local, dos artistas e dos cerca de 1,7 milhão de visitantes esperados em Salvador no período de festas juninas.

| Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Terra de memória, saber e futuro

Ao lado das festas, o investimento em ações de cidadania também marcou os últimos anos. A Caravana de Direitos Humanos do Pelourinho, realizada em março, mobilizou quase R$ 12 milhões para atendimento jurídico, emissão de documentos, orientação psicológica e ações voltadas à população vulnerável do Centro Histórico.

Diversas ONGs e coletivos culturais atuam no bairro com apoio de editais estaduais, promovendo oficinas de grafite, danças urbanas, audiovisual, fotografia, empreendedorismo criativo e ações de memória. Essas ações têm como foco a juventude do bairro, moradores em situação de risco social, artistas e trabalhadores da cultura.

A ideia é consolidar o Pelourinho como um ecossistema cultural e criativo, em que arte, cidadania e geração de renda caminhem juntas, ampliando as possibilidades de permanência digna no território para os que sempre estiveram ali.

Em cada passo de dança, batuque ou quadrilha, o Pelourinho reafirma seu lugar como território de luta, festa e herança viva do povo negro da Bahia. Vale para o bairro: “o povo que não preserva o passado, não vive o presente e jamais poderá conseguir o futuro”, como sempre repete Clarindo Silva, da Cantina da Lua, em seu canto de luta e integridade.

| Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

LINHA DO TEMPO — Memória viva do Pelô

Primeiro registro público de evento ou ação cultural no bairro

Os primeiros registros oficiais de manifestações culturais no Pelourinho remontam ao final do século XVII e início do XVIII, quando a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos — criada em 1685 — organizava celebrações religiosas que combinavam sincretismo, canto, procissões e elementos africanos, mesmo antes da construção da igreja em 1704. Essas práticas religiosas articulavam teatro litúrgico e rituais que podem ser interpretados como os precursores da cultura popular ali.

Primeiro espaço cultural oficialmente aberto no Pelourinho

O Museu da Cidade, vinculado à Fundação Gregório de Mattos, foi o primeiro equipamento cultural formalmente inaugurado no bairro, em 5 de julho de 1973. Instalado em um casarão histórico no Largo do Pelourinho, reúne acervo que vai do antigo ao moderno.