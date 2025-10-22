Roteiro de Sabores: os bares e restaurantes para comer na Cidade Baixa

Manolo, o Rei do Pernil - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Do clássico sorvete da Sorveteria da Ribeira até o salame de polvo da Cantina do Juliu’s, no bairro Roma, a Cidade Baixa de Salvador tem bares e restaurantes com tradição que alimenta tanto quanto suas iguarias. Recheado de histórias quase centenárias, o perfil gastronômico da região é de uma diversidade de opções de estabelecimentos alimentícios que atraem tanto soteropolitanos quanto turistas.

Esse é o caso do Recanto da Tia Maria com, pelo menos, 40 anos de atuação, na comunidade da Pedra Furada, no bairro de Monte Serrat, e conhecido e reconhecido tanto por moradores da região quanto por publicações internacionais, como o jornal britânico The Guardian.

Tudo sobre A Tarde Bairros em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem experimenta a comida baiana de Maria Deilda dos Santos, a tia Maria, de 82 anos, não faz ideia que a própria não come peixe. O trauma das tentativas de sua mãe de a obrigar a comer o alimento na infância, que chegou ao ponto de violência física, não foram esquecidos pela cozinheira octogenária.

Se o santo não bateu com o peixe para se alimentar, enquanto sustento a história é outra. Ela conta de quando ouviu uma voz distante a dizer que: "você não vai comer peixe, mas o peixe vai até você pra trabalhar".

Desde então é justamente com o que tanto recusou na infância que a cozinheira conseguiu a independência financeira e sustentar a família. Com uma decoração com cestos e frases na parede, além de uma imagem de Santo Antônio, padroeiro de tia Maria, o recanto tem como característica o aconchego.

Além da prosa da cozinheira e dona do negócio, o que faz com que quem já foi lá queira voltar e quem não foi, queira ir, é a comida. Tudo é feito na hora e manualmente, inclusive a pimenta.

“Sou acostumada na cozinha com o meu machucador. Não uso nem liquidificador, é tudo na munheca, como minha mãe ensinou”, diz tia Maria.

O Recanto da Tia Maria serve apenas frutos do mar - tudo fresco e muitas vezes pescado na própria Pedra Furada - e um dos destaques da casa é o siriboia, que é servido como casquinha de siri, após ser cozinhado e catado, é servido junto com a farofa e o molho lambão.

Com vista para a Ponta do Humaitá, o restaurante familiar, que é tocado com apoio dos filhos e netos é ponto buscado por turistas que visitam Salvador, como é o caso de Carolina Accioly, 49, e Renato Molica, 56, professores da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufap). De olho em pontos turísticos fora do comum, Carolina conta sobre como foi sua experiência no Recanto da Tia Maria.

“Vai ser difícil comer em outro lugar depois de comer aqui, porque é muito gostoso. Ela faz o tempero da moqueca na hora, a comida é feita na hora. A gente ficou de olho aqui pra ver como é que faz. Nossa, é maravilhoso. Nunca comi uma moqueca tão boa”, diz a professora. Ela comenta que já indicou o restaurante para seu irmão que deve visitar a capital baiana em novembro.

Recanto da Tia Maria | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE.

Além do Recanto da Tia Maria, a região da Pedra Furada é reconhecida por sua variedade de saborosas moquecas e bela vista. O local possui outros pontos de destaque, como o Recanto da Lua Cheia e o Pietro’s Bar.

A mistura da Bahia com a Espanha

Faz 95 anos que em Salvador, ou mais especificamente no bairro do Comércio, o pernil é o símbolo da mistura da Bahia com a Espanha. Manuel Perez Rabo, ou Manolo, chegou em Salvador em 1930, após sair da Galícia, na Espanha, e decidiu apostar na culinária espanhola como sustento, mas devido a falta dos ingredientes de sua terra natal foi preciso fazer adaptações com o tempero baiano. Daí surgiu o Manolo - o Rei do Pernil.

Mesmo após tantos anos, a lanchonete segue um negócio familiar, agora gerenciado pela terceira geração da família e já com atuação da quarta. A neta de Manolo, Andréa Perez, explica os motivos do sucesso do local.

“O Pernil é bem aceito no mundo inteiro. Aqui em Salvador sempre foi bem aceito. É uma carne muito saborosa. O sanduíche com pão francês, com fatias de pernil se adequou bem ao Comércio, que tem uma variedade de coisas e que o turista vem conhecer, porque cada rua dessa tem uma história, a nossa cultura”, comenta.

Hoje a casa conta com sanduíches de pernil assado e suas variações como o com queijo cuia - o mais pedido -, salame e outros, além dos especiais (Plano Inclinado, Elevador e Ferry-Boat). No local também é comercializado o pernil fatiado ou inteiro em diferentes tamanhos, que passam a ser disputados para reservas em novembro de olho no Natal.

Manolo, o Rei do Pernil | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os elementos turísticos próximos ao restaurante colaboram para o movimento no local, de acordo com Andréa. Ela cita o Mercado Modelo, o Plano Inclinado, o Elevador Lacerda, além dos navios que chegam na cidade.

“São lugares que atraem muitos turistas e dessa forma sempre tem um movimento novo. Não só de turistas de outros países, mas também de outros estados”, diz a neta de Manolo.

A dona de casa Luciana de Oliveira, 55, é de Salvador mesmo, mas só foi no Manolo uma vez há quinze anos e retornou em outubro deste ano. Mesmo com o tempo decorrido ela não esqueceu do lugar e comentava com a irmã que precisava voltar e aproveitou a oportunidade para levar filho, nora, amigo do filho e neta.

“Indiquei pra eles pelo sabor. O degustativo, afetivo, o cheirinho. Aquela coisa que você sente o cheiro que está sendo preparada. É um lugar de acolhimento e de história familiar”, afirma.

Tradição e novidade

Entre estabelecimentos tradicionais como o Juarez Restaurante, presente na capital baiana desde 1955 com seu famoso filé no bairro do Comércio, e o Manolo - Rei do Pernil, ainda há espaço para novas iguarias na Cidade Baixa.

Esse é o caso do salame de polvo, carro chefe da Cantina do Juliu’s, fundada em 2003, no bairro Roma. O prato de entrada é o que motiva moradores de toda a cidade a visitarem o pequeno estabelecimento e se deleitar também com as outras opções do cardápio.

O próprio dono da Cantina, Carlos Alberto Machado, 70, explica o sucesso do prato.

“É diferente e é saboroso, porque é polvo, tem gosto de mar. Através do salame de polvo as pessoas começaram também a desmistificar um pouco do esquisitismo do polvo, que é um animal meio esquisito mesmo, cheio de tentáculos. Acho que o formato que a gente deu torna uma coisa mais aprazível também”, comenta.

Foi com o sucesso do prato que as pessoas começaram a comentar sobre o restaurante e espalhar no boca-a-boca a Cantina do Juliu’s, que depois foi premiada pelo Comida di Buteco e recebeu atenção da grande imprensa. Com o passar do tempo, a novidade virou tradição e a psicóloga Rafaela Matos, 48, frequenta o ponto há 15 anos, tornou o almoço de sexta um hábito religioso no local.

“Hoje moro no Canela, mas venho praticamente toda sexta-feira pra almoçar aqui. Depois do almoço vou atender. Venho pelo ambiente, pelas pessoas, pela culinária daqui que é maravilhosa. Meus pratos preferidos aqui são os de massa. Hoje estou no espaguete ao molho de camarão”, fala a cliente.

Cantina do Julius | Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Uma das marcas da Cantina do Juliu’s é a criatividade de Carlos Alberto que não parou com um sucesso só, mas inventou outras opções como o Palitinho Al Mare com maxixe, que é uma combinação de camarão, polvo e maxixe ao molho de ervas.

É por tantas novidades e tradições que a Cidade Baixa atraí soteropolitanos e turistas para descobrirem suas histórias que alimentam, quase tanto quanto suas iguarias variadas.

Entre um café da manhã no Manolo, o almoço na Cantina do Juliu’s, um sorvete de tarde na Sorveteria da Ribeira e pra acompanhar o pôr-do-sol uma moqueca no Recanto da Tia Maria, ainda há muito o que se descobrir na gastronomia da Cidade Baixa.

Roteiro gastronômico na Cidade Baixa:

Sagratto Café Bar

Pra turistas e soteropolitanos que forem visitar a Basílica Santuário Senhor do Bonfim podem descer uma escadinha na esquerda e vão se deparar com o jovem Sagratto Café Bar.

O point que foi aberto em novembro de 2024 traz opções de café da manhã até o fim da tarde, mas também conta com uma cartela de drinks e outros pratos de destaque como a Moela ao Demi-Glace e o Cuscuz com Filé.

Endereço: Largo da Baixa do Bonfim - Bonfim

Sagratto Café Bar | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE.

Manolo - O Rei do Pernil

Agora, se você está pela região do Comércio seja passeando, seja indo para o trabalho, a pedida da vez é uma passadinha no Manolo - O Rei do Pernil. Queijo cuia, salame e mais uma sorte de opções acompanham o quase centenário pernil assado do local, que funciona das 07h da manhã às 16h da tarde, de segunda a sexta.

Além dos famosos sanduíches, o local busca agradar e aconchegar os clientes, inclusive com o canto de uma música para receber e agradecer os visitantes.

Endereço: R. Pedro Rodrigues Bandeira, 183 - Comércio

Cantina do Julliu's

A Cantina do Julliu’s é o lugar para quem quer experimentar novos pratos e conhecer experiências famosas, como o salame de polvo. Vale ressaltar que você pode pedir pra levar a iguaria pra levar e cortar em casa. O ambiente é simples, com mesas na rua, e todo o foco está na gastronomia do local, que brinca com os frutos do mar do horário do almoço até o fim da tarde, de quarta a domingo.

Endereço: R. da Galiléia de Cima, 96 - Roma

Acarajé da Neide

Com 28 anos de tradição, o Acarajé da Neide chama atenção já ao ser servido numa barca de sushi. Disponível presencialmente ou por delivery, o lugar busca atender todos os públicos com além do acarajé ou abará, opções como abaralhau - abará com bacalhau na massa e sem o camarão - para os alérgicos a camarão, e o acarajé com vatapá vegano.

Endereço: R. Duarte da Costa - Vila Ruy Barbosa

Acarajé da Neide | Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE.

Recanto da Tia Maria

Se o assunto é moqueca ou prosa, o Recanto da Tia Maria é uma pedida que vale para os dois. Com tudo feito na hora e muito pescado inclusive na própria Pedra Furada, a cozinheira octogenária trabalha apenas com frutos do mar, que já atraíram soteropolitanos de toda a cidade e turistas de tudo que é canto.

Endereço: Av. Constelação, 213 - Monte Serrat

Sorveteria da Ribeira

Tão conhecido que já virou ponto turístico, a Sorveteria da Ribeira é indicação quase que obrigatória pra quem não conhece e recomendação constante de retorno pra quem já visitou o local.

O que começou com uma pizzaria - que também servia sorvetes - em 1931, hoje oferta uma variedade de sabores que inclusive já foram reconhecidos internacionalmente. A enciclopédia gastronômica internacional TasteAtla já colocou a Sorveteria da Ribeira como uma das 100 melhores do mundo.

Endereço: R. da Penha, 87 - Ribeira

Palácio dos Gatos

Essa lista não podia ficar sem um bar e o destaque vai para o Palácio dos Gatos com 75 anos de história - já passou por diversos donos - no Comércio. Se um bar num beco pode causar estranhamento, a variedade de pingas e a tradição tornaram do local point certo na região.

Para acompanhar bem as bebidas no Palácio dos Gatos é possível selecionar um pouco de cada petisco para conseguir experimentar de tudo um pouco.

Endereço: R. Conselheiro Saraiva, 148 - Comércio