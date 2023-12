A grande virada agro brasileira | A TARDE

Nos últimos 50 anos demos uma virada espetacular no sistema do agronegócio brasileiro. Reunimos ciência tropical com empreendedores industriais, comerciais e de serviços, cooperativas, e tudo isso alavancado por pioneiras e pioneiros que desbravaram o cerrado brasileiro, e estudaram todos os demais biomas. Produtoras e produtores. E daqui para frente?

Temos aqui os sucessores dos heróis do passado. São agora os pioneiros do futuro. Uma geração que parte no agronegócio para darmos a outra nova grande virada. Vamos dobrar o agro de tamanho. Levamos 50 anos para chegar em cerca de 50 milhões de hectares de lavouras com 317 milhões de toneladas de grãos.



Nos próximos 10 anos vamos incorporar mais 40 milhões de hectares, a partir de áreas de pastagens degradadas, com a nova ciência e tecnologias tropicais regenerativas.



Honra à memória

Há muito tempo já se falava de práticas conservacionistas em honra à memória da dra. Ana Maria Primavesi. Porém, agora falamos com sistemas integrados de gestão digital e gigantesca escalabilidade, realizando anos após o que essas pioneiras e pioneiros da ciência já nos alertavam.

E a nossa grande virada perante o mundo é que iremos surgir para todo planeta como o país que, daqui dos trópicos, irá estimular, incentivar e colaborar com todos os demais países do cinturão tropical para a segurança alimentar, energética e ambiental da terra.



COP28

Na COP28 estamos apresentando o plano de todos os planos, o grande “arcabouço” de 40 milhões de hectares de áreas degradadas a serviço da humanidade. Um projeto em prol da cidadania e da vida melhor para todos no planeta.

O Brasil será a maior agricultura do mundo em dez anos. Mas, muito além disso, significará a dignidade e a luta antidesigualdade para bilhões de seres humanos na faixa tropical pobre do mundo. E será totalmente ESG ambiental.

Temos a melhor agricultura regenerativa do mundo. Agora teremos também a maior do mundo. Uma nova grande virada, com apenas pouco mais de dez anos. Bem-vindos pioneiras e pioneiros do futuro. Vocês já estão fazendo aqui e agora.