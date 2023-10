Agronegócio e inovação andam juntos | A TARDE

A feira de difusão de tecnologia agrícola Bahia Farm Show (BFS) é considerada a maior do gênero no Nordeste e Norte do país, com a participação dos mais diversos segmentos do setor agropecuário. Organizado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com parcerias e apoios, o evento disponibiliza desde maquinário com tecnologia de ponta até palestras e debates sobre as novidades que maximizam a produção com sustentabilidade para grandes e pequenas propriedades.

A 17ª edição, que aconteceu em junho deste ano, somou R$ 8.249 bilhões em negócios. A próxima está marcada para movimentar Luís Eduardo Magalhães e região entre os 11 e 15 de junho de 2024. Analista de Campo da Aiba, Marcus Neves definiu a BFS como a “vitrine onde o produtor encontra o que precisa, desde o preparo da terra até a colheita e comercialização, para ter melhor produção e produtividade”.

Engenheiro agrônomo, Neves destacou que os drones – novidade com boa aceitação entre os produtores – já são usados para pulverização em trechos específicos. “Em locais com difícil acesso das máquinas, por exemplo, se faz a pontuação de onde deve pulverizar, e o drone faz o serviço”, destacou, otimista com as soluções tecnológicas que permitem o monitoramento remoto das lavouras.

Caminho sem volta

A rastreabilidade é outra conquista baseada em moderna tecnologia, aplicada na cotonicultura da região Oeste através de membros da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). A iniciativa é da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), que lançou em 2016 o Programa Sou de Algodão (Sou ABR).

Com o processo consolidado, o usuário das peças de vestuário confeccionadas com algodão rastreado desde a fazenda produtora da fibra pode conhecer - através de um QR Code na etiqueta - qual a origem e histórico do item, da lavoura à confecção.

Vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb)/Sistema Senar, Carminha Missio considera a tecnologia fundamental para o desenvolvimento do setor. “É preciso modernizar para garantir sustentabilidade, que é uma facilitadora em todos os segmentos, independente do tamanho e atividade”, enfatizou.

Ela classificou como muito favorável o uso de energia solar para captar água e fazer a irrigação, dispensando o uso da energia das redes. Pontuou que, com utilização das ferramentas de inteligência, é possível mensurar a quantidade de água necessária para molhar as raízes das plantas naquele momento e liberar apenas o necessário.

“Vale a pena o investimento”, disse, ressaltando que, sem desperdícios, ganha o meio ambiente e o produtor. “No mesmo processo, é possível calcular a quantidade de carbono sequestrada por aquela lavoura”, ressaltou, animada com os resultados.

Missio lembrou que a formação dos trabalhadores para atuar em todas as funções, cada vez mais tecnificadas, é uma das missões do Sistema Faeb/Senar. “Com participação de universidades, unimos a prática com a ciência para acompanhar os processos de inovação”, frisou.

Moradora de Luís Eduardo Magalhães, ela é uma liderança nacional da classe produtora, e citou a 5ª Feira de Inovação e Tecnologia Agropecuária (E-Agro) como evento difusor de conhecimento e tecnologia. Com abrangência em todo estado, o evento acontece entre 16 e 18 de novembro no Centro de Convenções da Bahia, através de parceria entre o Sebrae Bahia e o Sistema Faeb/Senar, com diversos apoios.

Sucessora de Carminha Misso na presidência do Sindicato Rural (SPRLEM), Greice Fontana Klein disse que o foco principal nos treinamentos ofertados na unidade é a capacitação continuada e qualificação da mão de obra já existente no campo.

“Agricultura e tecnologia andam lado a lado”, revelou, citando que entre 2021 e 2022 cerca de quatro mil pessoas passaram pelos cursos e que a meta para 2023 é atingir 4.600 pessoas. Para as mais novas tecnologias, são ofertados cursos de Pilotagem de Drones para Agricultura de Precisão, Pilotagem de Drones Pulverizadores e Monitoramento de Lavouras por imagens de Satélite.