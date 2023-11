Comissão aprova projeto que isenta imposto de defensivos agrícolas | A TARDE

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os defensivos agrícolas de baixa toxicidade.

O texto também prevê isenção de IPI para equipamentos, bem como máquinas, ferramentas e acessórios relacionados à atividade, além dos destinados à pesquisa, à experimentação e ao desenvolvimento dos defensivos.



“Precisamos criar incentivos para indução do uso de defensivos que possuam menor toxicidade, e essa alteração no comportamento social poderá se dar com a redução do IPI”, disse o autor do projeto, deputado federal Otto Filho (PSD).



A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser levada ao plenário para o crivo dos demais deputados federais.