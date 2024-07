Coopercuc trabalha com frutas nativas do semiárido baiano

Produtos da Coopercuc - Foto: Divulgação

A Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), localizada no sertão da Bahia, tem mais de 280 integrantes produzindo doces, geleias de frutas nativas da região e cerveja de umbu. A associação gera de R$ 2 mil a R$ 3 mil de renda média para famílias, que adotam técnicas de agricultura sustentável e se adaptam à desertificação do semiárido nordestino.

Ao obter a Certificação de Orgânicos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Coopercuc realizou os primeiros embarques de doces de maracujá com banana para a Alemanha, em julho de 2020. Atualmente, é reconhecida em todo o mundo pelos seus produtos do bioma da Caatinga.

Fundada nos anos 1990, a Coopercuc utiliza técnicas de manejo sustentável da terra e da água, adotando política de zero desmatamento e não utilização de defensivos químicos. Sua agroindústria é movida à energia fotovoltaica e responde por uma rede de comercialização e de trabalho com produtos das organizações sociais da região. “A ideia de prezar por um produto de alta qualidade beneficia a comercialização.

Temos trabalhado com a perspectiva de que podemos ser referência na comercialização sustentável”, explica o presidente da Coopercuc, Adilson Ribeiro dos Santos. As ações da Coopercuc são pensadas dentro do Projeto da Agrocaatinga, que consiste no plantio de árvores frutíferas junto à vegetação nativa.

Adilson considera que isso garante a produção da fruticultura, seu processamento e busca ativa para organizar os produtores. “Temos feito todo um trabalho de base e de conscientização para que eles produzam com estratégias, dentro dos princípios da agroindústria”, diz. A Coopercuc atua com a ideia do mix de produção - fabricar, a partir da fruta, não só o doce, mas polpa e outros derivados.