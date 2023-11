Feira de tecnologia agropecuária, E-Agro começa nesta quinta-feira | A TARDE

Feira de inovação, tecnologia agropecuária e geração de negócios da Bahia, E-Agro terá início nesta quinta-feira, 16, no Centro de Convenções de Salvador.



O evento abre as portas ao público, às 13h, e a solenidade oficial de abertura ocorre às 19h30. Entre as autoridades presentes estarão o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda; o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury; e os diretores técnico, Franklin Santos, e de administração e finanças, Vitor Lopes.

A E-Agro é promovida pelo Sistema Faeb/Senar em parceria com o Sebrae e conta com patrocínio da Aiba, Abapa, Syngenta, Sistema Fecomércio-BA, Prefeitura de Salvador e Abrasel. O evento, que ocorre até este sábado (18), é gratuito e a programação completa pode ser conferida em https://www.eagrodigital.com.br/.

Empreendedores com CNPJ, DAP, NIRF, CAF, registro de pesca e carteira de artesão terão acesso também às palestras e capacitações. Já o público geral poderá conferir as áreas de exposição e as atrações culturais durante todos os dias do evento.

A E-Agro vai contar ainda com área de recreação infantil, que ficará a cargo do animador Tio Paulinho, praça de alimentação, espaço de artesanato e arena tecnológica.

Os visitantes vão encontrar produtos de todas as regiões da Bahia, a exemplo de queijos artesanais, cafés premiados, vinhos selecionados, chocolates e cervejas artesanais.

A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas visitem o local nos três dias de evento e que cerca de 2,5 mil pessoas sejam capacitadas por dia. Estima-se, ainda, que a geração de negócios ultrapasse a marca dos R$ 15 milhões, não apenas com as rodadas, mas também por meio do leilão virtual e da comercialização dos expositores.

A E-Agro foi realizada em Vitória da Conquista, em 2019; uma edição digital, em 2020; em Teixeira de Freitas, em 2021; e em Salvador, no ano passado. Nas quatro edições, o evento reuniu 200 expositores e contabilizou mais de 40 mil visitantes e mais de R$ 100 milhões em negócios gerados.