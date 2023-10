Jusmari elogia governo Jerônimo em evento de apoio ao agronegócio | A TARDE

Durante o Lançamento do I Fórum Permanente em Defesa do Agronegócio, realizado no Restaurante Amado, em Salvador, nesta quinta-feira, 26, a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, destacou a importância do setor para a economia baiana e elogiou o governo de Jerônimo Rodrigues (PT).



“Aqui na Bahia, nós podemos ver que a gestão atual do governador Jerônimo e as que passaram também, de Rui Costa [PT] e [Jaques] Wagner [PT], investiram em recursos e em programas importantes para o fortalecimento desse setor. Criação de fundos e de parcerias público-privadas [PPP], para dar a mão para a iniciativa privada e caminhar junto. Isso é uma demonstração enorme de que os governos se convenceram disso que eu estou convencida desde que nasci”, disse Jusmari ao Portal A TARDE.

A secretária estadual falou ainda sobre sua intimidade com o tema e sua relação com o Oeste do estado, além do pactos ambiental e social envolvido nas ações do agronegócio. “Agora, nessa visão de agro em que os empreendedores têm a consciência ambiental e social, eu vejo que o agro é a grande solução para os problemas do mundo. Investindo na produção de alimentos, mas cuidando do meio ambiente e dos nossos recursos naturais”, afirmou.

“É impossível fazer política sem priorizar as políticas de produção de alimentos. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro”, conclui.

O I Fórum Permanente em Defesa do Agronegócio é uma iniciativa do Instituto Washington Pimentel. Seus organizadores pretendem inseri-lo no calendário nacional de eventos agropecuários. Serão discutidos temas como políticas públicas, segurança jurídica e fortalecimento do agronegócio.

O evento conta com importantes players do agronegócio do país, como ministros, desembargadores, pesquisadores renomados e representantes de entidades do setor agropecuário. Estão entre os convidados confirmados o governador Jerônimo Rodrigues; o coordenador-geral de Apoio às Superintendências Regionais do Ministério da Agricultura, Oziel Oliveira; o deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura e Políticas Rurais da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Manuel Rocha (União Brasil); o desembargador Mário Albiani, que representará o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA); e a procuradora geral do Estado, Bárbara Camardelli.

Além deles, comparecerão representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA).





Lucas Franco