Requalificação estimula agricultores no empreendedorismo rural | A TARDE

A Bahia contará com novos investimentos no setor agropecuário, trazendo aos agricultores mais oportunidades de crescimento para pequenos empreendedores, com a criação e requalificação de unidades de beneficiamento nos municípios baianos e programas de incentivos. Projetos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) visam não apenas aumentar a produção agrícola, mas também fomentar o crescimento de agroindústrias.

Segundo o secretário Estadual de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso, é importante fortalecer ainda mais as agroindústrias e apoiar a comercialização em 2024, para que a Bahia continue em destaque com produtos artesanais e processados. “Somos o estado do Nordeste e do Brasil que mais apresenta produtos de qualidade e isso é resultado de um investimento nos últimos anos (2015 a 2023) de R$ 3,3 bilhões na agricultura, e no apoio a mais de 1.100 cooperativas e associações da agricultura familiar”.



As agroindústrias no estado serão fortalecidas pensando na logística e no processo de comercialização. Com mais de 1.100 empreendimentos no setor, a SDR oferece a essas agroindústrias a assistência técnica de gestão e apoio na contratação de profissionais nas áreas de logística, comercialização e produção.



Segundo Osni Cardoso, serão investidos recursos este ano em mais de 500 cooperativas, visando atender às exigências sanitárias do mercado, projeto que já está em desenvolvimento e que seguirá em execução ao decorrer de 2024, diz ele.

“A Bahia, na verdade, já vem adotando a estratégia de fortalecimento do empreendedorismo das cooperativas, das organizações e das associações de agricultores. Isso já acontece historicamente há muitos anos e, recentemente, temos investido bastante na construção das indústrias e na estruturação, com equipamentos e programas financiados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola”, destaca Osni.



A Coopercuc Gravetero, Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, atua no beneficiamento dos derivados das frutas do bioma da Caatinga, em especial o umbu, como carro-chefe, e o maracujá da Caatinga desde 2004, sendo composta por agricultores familiares.



O gerente comercial Dailson Andrade diz que enxerga o empreendedorismo como uma estratégia importante para o desenvolvimento, e acredita e aposta que o cooperativismo, assim como o empreendedorismo, são caminhos que levam a uma trilha para garantir o crescimento e, principalmente, contribuir com a convivência com o semiárido. “Acreditamos que 2024 será um ano marcante para a história da Coopercuc, a partir da inserção em diversos mercados. Nós estamos trabalhando para que as pessoas conquistem alcançar mercados, ampliar o mix de produtos, melhorar o desempenho da carteira de clientes e aproveitar essa onda que é uma defesa da cooperativa na questão da sustentabilidade”, afirma.



O empreendimento já recebe investimentos do governo do estado da SDR, com recursos oriundos do CAR, e desde o período de abertura, receberam quase R$ 6 milhões para ampliação e melhorias. Ainda para 2024, é esperado ampliar o mercado de cervejas artesanais, como a produzida pela cooperativa a partir do umbu, acessando os novos mercados, que recentemente conseguiram uma parceria com a Ambev.



Agricultura familiar



Jeandro Ribeiro, diretor da CAR, fala que hoje são mapeadas 402 agroindústrias. “A gente está entendendo que classificação de ovos agora é prioridade. A ideia é a gente fazer, pelo menos em 2024, mais 30 unidades classificadas de ovos. E também estruturas de mel, a ideia é a gente fazer mais 30 ou 40 a partir do que a gente consolidar como o plano que está sendo executado. Então, é continuar com o que a gente já estava fazendo, que é consolidar as 402 agroindústrias e construir novas a partir de uma demanda que esteja bem”, diz Ribeiro.

Em um compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, a Bahia estabeleceu algumas metas para 2024, visando impulsionar a produção dos agricultores. Neste ano, será lançado o projeto Cordeiros e Cabritos da Bahia para atender 30 mil agricultores familiares ao longo de 2024, 2025 e 2026. Segundo o diretor da CAR, a ideia é fortalecer o segmento da caprinovinocultura no estado porque a Bahia tem a maior quantidade de rebanhos de caprinos e ovinos e 83% dos estabelecimentos que criam cordeiros e cabritos são da agricultura familiar.



*Sob a supervisão do editor interino Fábio Bittencourt