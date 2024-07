Senar auxilia pequeno produtor a gerenciar sua propriedade

- Foto: Sistema Faeb Senar / Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), entidade vinculada à Confederação Nacional de Agricultura, é um importante polo de assistência técnica gerencial, com o diferencial de levar especialmente ao pequeno produtor conhecimento sobre como gerenciar a sua propriedade e envolver a associação familiar no negócio. O Senar-Bahia atendeu, só em 2023, 32 mil propriedades baianas, conforme o gerente Gabriel Menezes.

“Este ano, já alcançamos o número de 22 mil. É importante ressaltar que essas propriedades são visitadas uma vez por mês, durante dois anos consecutivos, por um técnico com formação na área de Ciências Agrárias. O mais interessante é que, quando falamos em 30 mil propriedades, estamos impactando diretamente cerca de 90 mil pessoas e, indiretamente, 450 mil. Este é um diferencial que a gente tem feito aqui no estado, aumentando a produção e a produtividade e diminuindo o custo de produção”, relata Gabriel, destacando a fazenda-escola do Senar.

Nesse equipamento, existe uma unidade de bioinsumo e uma biofábrica de insumos para ensinar pequenos produtores a produzir. “Acabamos de instalar o viveiro de mudas na nossa fazenda escola, em Senhor do Bonfim”, conta. Outra ação de destaque é o trabalho que o Senar-Bahia vem realizando com os jovens, através dos programas Agro Jovem e Despertar, este último voltado às crianças, mostrando a elas o que é o agro e despertando o interesse em assumir o protagonismo junto à família e à comunidade.

Ainda na área educacional, o Senar tem unidade móvel de processamento de alimentos, chamada carreta-escola, que leva capacitação a vários municípios baianos. “São cursos de confeitaria, panificação e fabricação de doces, bolos e derivados da cadeia produtiva daquela região, que pode ser frutas, leite, mandioca. Enfim, nós capacitamos para que essas pessoas utilizem a matéria-prima e possam desenvolver habilidades e incrementar a renda familiar”.

O suporte do Senar às iniciativas na Bahia ligadas à sustentabilidade se concentra em dois projetos, em parceria com o Sebrae. Um deles é o Projeto Sustentabilidade no Campo, que tem como objetivo a implantação de tecnologias para reuso das águas cinzas; a construção de biodigestores; e a recuperação e proteção de nascentes, como modelos de tecnologias sociais aplicadas em propriedades rurais, visando contribuir para a melhoria do nível de sustentabilidade dos empreendimentos rurais, através do fomento à inovação, difusão das tecnologias e boas práticas de convivência com a aplicação de Assistência Técnica e Gerencial. Já foram impactadas mais de duas mil pessoas que trabalham nas cadeias produtivas da fruticultura e bovinocultura de leite.

“Esses projetos preveem o acesso a diversas tecnologias sustentáveis, a exemplo da implantação de biodigestor e do reuso de água cinza, que são as águas utilizadas durante o manejo da ordenha e que podem ser reutilizadas para irrigação”, afirma Gabriel Menezes, destacando, ainda o projeto de proteção de nascentes, que, segundo ele, tem gerado impacto positivo nas comunidades. “Também realizamos dias de campo e missões técnicas sustentáveis para que os produtores da região conheçam essas tecnologias e possam replicá-las nas suas propriedades”.