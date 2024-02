Endividamento ultrapassa R$ 540 mi e preocupa população de Barreiras | A TARDE

A soeciedade civil de Barreiras divulgou uma carta onde manifesta a preocupação com o endividamente público do município de Barreiras, no oeste do estado, após o prefeito Zito Barbosa (União Brasil) encaminhar novo pedido de empréstimo no valor de R$ 100 milhões para o Legislativo municipal nesta segunda-feira.

Com o novo pedido, a dívida consolidada do munícipio já supera R$ 580 milhões, chamando a atenção para os possíveis riscos à saúde dos cofres públicos. De acordo com o documento, a situação é gritante já que o grau de endividamento do município saiu de R$ 68,3 milhões, 12,92%, em janeiro de 2017, para impressionantes R$ 543,8 milhões, 74,04%, em dezembro de 2023, de acordo com dados publicados no Portal da Transparência de Barreiras.

No último sábado, 17, a vereadora Carmélia da Matta (PP) liderou a criação da Comissão Popular do Endividamento Público do Município de Barreiras, reunindo líderes comunitários e políticos para discutir o “aumento alarmante e exponencial do endividamento de Barreiras”, desde o início da gestão do prefeito Zito, em 2017.

O cenário, de acordo com o documento, tem gerado impactos na vida da população, com o pagamento de juros elevados, redução de investimentos em infraestrutura, saúde e educação e restrição orçamentária.

“É importante ressaltar que essas não são apenas questões teóricas; elas têm um impacto real em nossas vidas diárias e no futuro de nossos filhos. Como munícipes preocupados, é nosso dever estar informados e engajados na busca por soluções para esses desafios”, diz trecho da carta. Em outro momento, a circular convoca a população de Barreiras a se envolver “ativamente no debate sobre o gerenciamento responsável das finanças municipais”.



O movimento popular pede ainda apoio da Câmara de Vereadores na apuração para identificar o real passivo do município com a Receita Federal, dívidas de Precatórios Judiciais perante o Tribunal de Justiça da Bahia e com o Tribunal de Justiça Federal, além da possível devolução dos valores dos precatórios do Fundef, aplicados fora da Educação, o que pode onerar ainda mais as finanças municipais.

Em contato com o Portal A TARDE, a Prefeitura de Barreiras alegou em nota que a informação sobre o endividamento do município trata-se de "Fake News descabida, orquestrada por pré-candidatos da oposição às eleições de outubro, seus correligionários e cabos eleitorais".

"A suposta “Comissão Popular do Endividamento Público do Município de Barreiras” trata-se de uma articulação política de prepostos de um pré-candidato a prefeito e parentes de outro, e as informações por estes propagadas são completamente desprovidas de veracidade e não encontram qualquer respaldo na sociedade civil barreirense, que conhece a honradez e seriedade do trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal".

"Cumpre esclarecer que a situação financeira do município não pode ser atestada por um grupo de pré-candidatos e opositores a partir da divulgação de uma Fake News. A capacidade de endividamento do município de Barreiras, deve ser verificada em consulta aos órgãos oficiais de controle. Neste sentido, cai por terra também a informação caluniosa de que a gestão municipal busca a autorização do Legislativo para contrair financiamento no valor de R$ 100 milhões, quando na verdade a solicitação da gestão municipal é de 50 milhões, metade do valor propagado falsamente", diz a nota.