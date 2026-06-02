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AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera com folga 2º turno na Colômbia
Pesquisa aponta intenções de voto dos colombianos
Abelardo de la Espriella estaria eleito presidente da Colômbia, se o segundo turno das eleições presidenciais ocorresse hoje, de acordo com o levantamento AtlasIntel.
De acordo com a pesquisa, de la Espriella, que representa a extrema direita colombiana, tem 50.3%, enquanto Iván Cepeda, candidato apoiado pelo presidente Gustavo Petro, tem 42.6%.
Brancos/nulos e não sabem formam 7.1%.
Aprovação Gustavo Petro
A AtlasIntel, único instituto que conseguiu cravar o resultado das eleições colombianas no primeiro turno, também perguntou sobre a aprovação do presidente Gustavo Petro.
Cerca de 53.2% desaprovam a gestão atual, enquanto outros 42.7% aprovam.
Não sabem são 4.1%.
AtlasIntel
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.030 pessoas, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 1 e 2 de junho. A margem de erro é de 2.p.p+-, e o nível de confiança é de 95%.