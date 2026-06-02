AtlasIntel: Abelardo de la Espriella lidera com folga 2º turno na Colômbia

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Abelardo de la Espriella estaria eleito presidente da Colômbia, se o segundo turno das eleições presidenciais ocorresse hoje, de acordo com o levantamento AtlasIntel.

De acordo com a pesquisa, de la Espriella, que representa a extrema direita colombiana, tem 50.3%, enquanto Iván Cepeda, candidato apoiado pelo presidente Gustavo Petro, tem 42.6%.

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Brancos/nulos e não sabem formam 7.1%.

Aprovação Gustavo Petro

A AtlasIntel, único instituto que conseguiu cravar o resultado das eleições colombianas no primeiro turno, também perguntou sobre a aprovação do presidente Gustavo Petro.

Cerca de 53.2% desaprovam a gestão atual, enquanto outros 42.7% aprovam.

Não sabem são 4.1%.

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.030 pessoas, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 1 e 2 de junho. A margem de erro é de 2.p.p+-, e o nível de confiança é de 95%.