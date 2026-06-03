AtlasIntel foi o instituto mais preciso em 102 eleições ao redor do mundo nos últimos 7 anos

Após o encerramento do 1º turno das eleições presidenciais na Colômbia, no último domingo, a AtlasIntel se consolidou como a empresa que registrou o menor erro médio entre todos os institutos que atuaram no mesmo pleito. Deste modo, a AtlasIntel registrou seu centésimo segundo acerto em prognósticos eleitorais.

Desde 2019, a AtlasIntel tem replicado sua metodologia proprietária em contextos eleitorais distintos, desde primárias legislativas na Argentina a disputas presidenciais nos Estados Unidos, passando por eleições municipais no Brasil e gerais na África do Sul, com resultados que atestam a robustez de seus modelos.

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Reconhecimento internacional e parcerias institucionais

A trajetória da AtlasIntel é reconhecida pelos principais avaliadores de qualidade da pesquisa a nível global. A empresa ocupa posição de destaque no ranking de precisão do Silver Bulletin, de Nate Silver, e detém a classificação "Diamond" do The New York Times, a mais alta concedida pelo veículo a institutos de pesquisa. Além disso, a AtlasIntel mantém parceria institucional com a Bloomberg no projeto LATAM Pulse, dedicado ao monitoramento político e econômico na América Latina.

Confira abaixo o histórico de resultados