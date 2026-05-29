7 carros elétricos com desconto para táxis e aplicativos

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Com o início do programa Move Brasil motoristas profissionais agora têm acesso a condições exclusivas para adquirir veículos eletrificados com descontos e linhas de crédito subsidiadas pelo Governo Federal e BNDES.

Se você é taxista ou motorista de aplicativo, esta é a oportunidade ideal para reduzir o custo por quilômetro rodado e aumentar sua margem de lucro. Listamos 7 modelos que estão se destacando no mercado e que se enquadram nas exigências do programa.

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O que é o programa Move Brasil?

O governo federal, através do BNDES, liberou uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões voltada especificamente para a descarbonização do transporte de passageiros. O objetivo é claro: permitir que profissionais de transporte troquem seus veículos antigos por modelos elétricos, híbridos ou flex mais eficientes.

Critérios para obter o desconto

Teto de preço: veículos de até R$ 150 mil.

Desconto de montadora: as marcas devem aplicar um desconto mínimo de 5% sobre o preço de tabela.

Elegibilidade: motoristas com cadastro ativo em aplicativos de transporte ou alvará de táxi.

Top 7 carros eletrificados

Abaixo, listamos modelos que reúnem eficiência energética, espaço interno e autonomia — requisitos fundamentais para quem passa o dia nas ruas.

BYD Dolphin Mini

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

Equipado com motor elétrico de 75 cv e bateria de 38 kWh, oferece uma autonomia urbana superior a 280 km, sendo o modelo mais ágil e eficiente para o trânsito pesado das grandes metrópoles.

BYD Dolphin GS

BYD Dolphin GS - Foto: Divulgação BYD

Com motor de 95 cv e uma bateria maior de 44,5 kWh, este hatch proporciona mais conforto para trajetos longos e um espaço interno generoso, alcançando cerca de 290 km de autonomia em ciclo combinado

GWM Ora 03

GWM Ora 03 - Foto: Divulgação GWM

Destaca-se pelo conjunto motriz de 171 cv, que entrega uma performance superior, e um pacote tecnológico focado em segurança com sistemas ADAS avançados, ideal para motoristas que buscam proteção extra nas ruas.

Chevrolet Spark EUV

Chevrolet Spark EUV - Foto: Divulgação Chevrolet

Focado na confiabilidade, este modelo traz um motor de 200 cv e uma bateria de 65 kWh, oferecendo uma autonomia que pode ultrapassar os 390 km, ideal para quem precisa de longas jornadas sem paradas frequentes para recarga.

Geely EX2 (versão pro)

Geely EX2 (Versão Pro) - Foto: Divulgação Geely

O foco desta versão é a otimização de custo, com um motor elétrico eficiente voltado para o uso estritamente urbano, garantindo uma manutenção simplificada e uma proposta de valor extremamente competitiva.

Geely EX2 (versão max)

Geely EX2 (versão max) - Foto: Divulgação Geely

Compartilhando a base mecânica robusta, esta versão eleva a experiência do passageiro com acabamento interno refinado e maior oferta de conectividade, sendo a escolha ideal para categorias de aplicativos superiores.

BYD King (versão elegível)

BYD King (versão elegível) - Foto: Divulgação BYD

Como um sedã híbrido plug-in, combina o motor a combustão com propulsão elétrica para oferecer uma autonomia total superior a 1.000 km, eliminando a ansiedade de recarga em viagens ou jornadas de altíssima quilometragem.

Como comprar o seu carro com desconto?

Consulte o portal Gov.br: verifique se o seu CPF está apto noportal oficial gov.br/movebrasil.

Procure concessionárias credenciadas: nem todas as lojas possuem o selo de agente do BNDES .

. Simule o financiamento: o programa oferece prazos de até 72 meses com carência de 6 meses.

com carência de 6 meses. Verifique isenções locais: lembre-se que em muitos estados, carros elétricos possuem isenção total ou parcial de IPVA , o que amplia ainda mais sua economia mensal.

Vale a pena trocar para um elétrico?

Em testes práticos, motoristas que migraram para o elétrico relatam uma economia de combustível (ou energia) superior a 70% em comparação a veículos a combustão. Com o subsídio do programa, o "payback" do investimento — o tempo necessário para o carro se pagar — pode ocorrer em menos de um ano.