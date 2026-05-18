MOBILDADE
Governo Lula libera R$ 30 bilhões para Uber e táxis trocarem de carro
Iniciativa deve ser oficializada por meio de Medida Provisória (MP)
O governo Lula vai lançar, nesta terça-feira, 19, o programa Move Aplicativos, voltado ao financiamento para renovação de veículos utilizados por motoristas de aplicativo e taxistas.
A iniciativa do Palácio do Planalto — que deve ser oficializada por meio de uma Medida Provisória (MP) — prevê até R$ 30 bilhões em recursos federais para concessão de crédito com juros subsidiados.
A proposta faz parte da estratégia do governo federal para ampliar o acesso ao crédito e estimular setores ligados à mobilidade urbana.
Critérios de participação
Para participar do Move Aplicativos, o critério mínimo deve ser a realização de ao menos 100 corridas nos últimos 12 meses — o número equivale a uma média aproximada de duas viagens por semana no período.
Com esse parâmetro, o governo pretende ampliar o alcance da política entre os profissionais da categoria e reduzir o risco de fraudes no acesso ao financiamento. A proposta também inclui, de acordo com a revista Exame, estímulos à aquisição de carros elétricos e veículos importados.
A expectativa é a de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) seja um dos participantes da operação de crédito.
Linhas de financiamento
Além da renovação da frota de carros de aplicativo, o Palácio do Planalto anunciou outras linhas de financiamento voltadas ao setor de transportes e à indústria nacional.
No fim de abril, o governo ampliou o programa Move Brasil, originalmente criado para a compra de caminhões, incluindo também ônibus no pacote de financiamento.
O Move Brasil possui orçamento total de R$ 21,2 bilhões, sendo R$ 14,5 bilhões oriundos do Tesouro Nacional e R$ 6,7 bilhões do BNDES.
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Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), os recursos são destinados a transportadores autônomos de cargas, cooperativas e empresas do setor de transporte rodoviário e urbano.
Também em abril, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou uma nova linha de crédito de R$ 10 bilhões voltada à modernização de máquinas e implementos agrícolas.
O financiamento integra o Move Brasil e utiliza recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, administrado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).