Vai de Uber? Aplicativo lança nova medida de segurança para usuários

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Nova função da Uber substitui código aleatório - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Uber está prestes a mudar uma das etapas mais comuns das viagens no app. A empresa anunciou a chegada do chamado “código fixo”, uma nova ferramenta de segurança que deve começar a ser liberada nos próximos dias.

A novidade substitui o antigo sistema de códigos aleatórios e promete tornar o embarque mais rápido e seguro, especialmente em locais com grande movimento.

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O que muda na prática

A função continua com o mesmo objetivo: garantir que motorista e passageiro estejam na corrida correta. A diferença é que, agora, o usuário não precisará decorar um novo código a cada viagem.

Com o código fixo, a verificação se torna mais simples e ágil, evitando erros comuns, principalmente em situações como saídas de eventos, aeroportos ou rodoviárias.

Código pode ser personalizado



Inicialmente, o aplicativo gera um código automático de quatro dígitos. Depois disso, o usuário pode alterá-lo quantas vezes quiser dentro das configurações.

A recomendação é evitar combinações óbvias ou informações sensíveis, como datas ou senhas pessoais, para manter a segurança da conta.

Dá para usar sempre ou só em horários específicos

Outro ponto importante é a flexibilidade. O recurso pode ser ativado para todas as corridas ou apenas em períodos considerados mais sensíveis, como durante a noite.

Motoristas parceiros também podem habilitar a função, o que amplia o uso da ferramenta dentro da plataforma.

Código passa a ser obrigatório em algumas corridas

Mesmo quem não ativar a função pode ser impactado. Isso porque, em determinadas situações, o passageiro poderá ser solicitado a informar o código antes do início da viagem.

A proposta, segundo a empresa, é reduzir falhas no embarque e reforçar a segurança sem complicar a experiência do usuário.