Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

BYD faz surpresa e abastece 200 carros por R$ 0,80 o litro; entenda

Ação foi temporária em alguns locais do Brasil

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Campanha BYD
Campanha BYD -

A montadora chinesa BYD realizou uma campanha de abastecimento para mais de 200 carros com gasolina a R$ 0,80 o litro nesta quinta-feira, 16.

A ação gerou filas instantâneas em São Paulo, porém, o que os consumidores não sabiam é que participavam de uma ação de marketing da BYD.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A campanha se baseia no valor abastecido ser o custo por quilômetro do Dolphin Mini, o elétrico mais vendido da marca no Brasil.

Depois de abastecer que os consumidores recebiam a surpresa no cupom fiscal. No topo, o valor pago R$ 24,00. Abaixo, a mensagem: “Isso é o que você pagaria para rodar de BYD Dolphin Mini. O elétrico que faz 280 km por R$ 30.”

Após isso, um QR Code, imagem do carro e o convite: “Vá até uma concessionária e viva essa economia todos os dias.”

Campanha BYD
Campanha BYD | Foto: Divulgação | BYD

Leia Também:

Cidade processa a si mesma por dívida e afirma não localizar endereço de cobrança
Membro do CV é preso por esquartejar e queimar rival após baile funk
Ex-PM morto em Salvador executou homem em Pernambuco; relembre
Divorciou? Saiba como declarar bens no Imposto de Renda após decisão

Campanha maior

Esta foi a terceira parte da campanha “Custa Pouco Rodar Muito”, criada pela agência We.

De acordo com o CCO da agência, Armando Araújo, a lógica foi resumida como: “A gente quis transformar um argumento racional em uma experiência impossível de ignorar. Quando o consumidor vê e vive o preço real de rodar um elétrico, a percepção muda na hora.”

“O brasileiro sente diariamente o impacto do preço do combustível. Nosso objetivo foi tangibilizar o quanto a mobilidade elétrica pode ser mais econômica”, finaliza o VP Sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd gasolina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Campanha BYD
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Campanha BYD
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Campanha BYD
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Campanha BYD
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x