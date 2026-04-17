BRASIL
BYD faz surpresa e abastece 200 carros por R$ 0,80 o litro; entenda
Ação foi temporária em alguns locais do Brasil
A montadora chinesa BYD realizou uma campanha de abastecimento para mais de 200 carros com gasolina a R$ 0,80 o litro nesta quinta-feira, 16.
A ação gerou filas instantâneas em São Paulo, porém, o que os consumidores não sabiam é que participavam de uma ação de marketing da BYD.
A campanha se baseia no valor abastecido ser o custo por quilômetro do Dolphin Mini, o elétrico mais vendido da marca no Brasil.
Depois de abastecer que os consumidores recebiam a surpresa no cupom fiscal. No topo, o valor pago R$ 24,00. Abaixo, a mensagem: “Isso é o que você pagaria para rodar de BYD Dolphin Mini. O elétrico que faz 280 km por R$ 30.”
Após isso, um QR Code, imagem do carro e o convite: “Vá até uma concessionária e viva essa economia todos os dias.”
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Esta foi a terceira parte da campanha “Custa Pouco Rodar Muito”, criada pela agência We.
De acordo com o CCO da agência, Armando Araújo, a lógica foi resumida como: “A gente quis transformar um argumento racional em uma experiência impossível de ignorar. Quando o consumidor vê e vive o preço real de rodar um elétrico, a percepção muda na hora.”
“O brasileiro sente diariamente o impacto do preço do combustível. Nosso objetivo foi tangibilizar o quanto a mobilidade elétrica pode ser mais econômica”, finaliza o VP Sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy.
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