Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Cidade processa a si mesma por dívida e afirma não localizar endereço de cobrança

Ação de execução fiscal coloca prefeitura como credora e devedora simultaneamente

Luan Julião
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa
Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa -

Uma ação judicial envolvendo a Prefeitura de Palhoça, chamou a atenção após a identificação de uma situação incomum: o próprio município aparece como autor e réu no mesmo processo. A cidade fica na região metropolitana de Florianópolis.

A decisão partiu da Justiça de Santa Catarina, que determinou que o caso seja esclarecido. O processo tramita na Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da comarca local.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a análise dos autos, foi constatado que o município figura simultaneamente como credor e devedor em uma execução fiscal. Diante disso, o Judiciário expediu uma certidão solicitando que o exequente — neste caso, a própria prefeitura — explique a inconsistência.

A situação ganhou repercussão depois de ser divulgada na rede social X pelo advogado Mizael Izidoro, sendo descrita no processo como uma possível “confusão processual”.

Cobrança de dívida

A ação foi movida com o objetivo de cobrar uma dívida de R$ 100.959,20, registrada em Certidão de Dívida Ativa. No entanto, ao examinar o caso, a Justiça verificou que a própria prefeitura aparece como responsável tanto pela cobrança quanto pelo pagamento do débito.

Leia Também:

Membro do CV é preso por esquartejar e queimar rival após baile funk
Ex-PM morto em Salvador executou homem em Pernambuco; relembre
Divorciou? Saiba como declarar bens no Imposto de Renda após decisão

Em manifestação posterior, a Procuradoria-Geral do Município afirmou que não conseguiu localizar o endereço do executado, que, na prática, seria o próprio ente municipal.

“O município de Palhoça informa que, apesar de diversas tentativas, não logrou êxito em localizar o executado e/ou bens do executado passíveis de constrição.”

Mesmo diante da inconsistência, o município recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pedindo que o processo siga para análise em segunda instância.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil justiça SC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Caso envolve cobrança registrada em Certidão de Dívida Ativa
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x