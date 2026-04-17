Divorciou? Saiba como declarar bens no Imposto de Renda após decisão

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Imposto de Renda - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Todo cuidado é pouco na hora da declaração do Imposto de Renda, isso inclui bens adquiridos após o divórcio, que caso declarados de forma incorreta, podem gerar problemas com a Receita Federal.

A divisão realizada ao fim do matrimônio pode gerar dúvidas aos ex-cônjuges, porém, a recomendação principal após a definição da partilha é de que, cada um declare somente os bens e valores que ficarem sob sua responsabilidade.

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Como a partilha é feita?

Antes de explicar a forma ideal de declaração dos bens, é necessário salientar como a divisão dos bens é feita após um divórcio.

De acordo com o JUSBrasil, a partilha dos bens é feita dependendo do regime escolhido pelo casal:

Comunhão parcial de bens;

Comunhão universal de bens;

Separação total de bens;

Regime de participação final nos aquestos;

Comunhão parcial de bens

Neste regime, todos os bens adquiridos onerosamente (comprados) durante o casamento pertencem ao casal e serão divididos em partes iguais em caso de divórcio;

Os bens que cada um já possuía antes de casar não entram na partilha;

Bens recebidos por doação ou herança, mesmo durante o casamento, pertencem exclusivamente a quem os recebeu e não são divididos;

Este é o regime que vigora automaticamente caso o casal não tenha escolhido nenhum outro especificamente.

Comunhão universal de bens

Nesta modalidade, todos os bens do casal passam a formar um patrimônio comum;

Isso inclui até mesmo os bens que cada cônjuge já possuía de forma individual antes do matrimônio;

A regra geral é que tudo entra na divisão, com exceção de bens recebidos gratuitamente por doação ou herança, que normalmente ficam de fora da partilha.

Separação total de bens

Não há comunicação de patrimônio; ou seja, não existe um "patrimônio do casal", mas sim dois patrimônios distintos;

Cada bem pertence exclusivamente ao cônjuge que o possui em seu nome;

Em caso de divórcio, cada um permanece apenas com os bens que já fazem parte do seu próprio patrimônio individual.

Regime de participação final nos aquestos

Este regime funciona de forma mista: durante o casamento, ele se assemelha à separação total, onde cada cônjuge tem a propriedade exclusiva dos seus bens;

Ao final do casamento (divórcio), ele passa a funcionar de forma semelhante à comunhão parcial;

Cada cônjuge mantém o que já tinha antes de casar, mas os bens adquiridos com o esforço comum (comprados) durante a união são divididos entre os dois.

Declaração dos bens divididos

Os bens resultantes da partilha feita a partir do divórcio devem ser declarados na ficha “Bens e Direitos”.

Por exemplo, caso o casal possuísse uma casa, e, após o divórcio, cada metade passa para cada um dos ex-cônjuges, cada um deve declarar sua metade na ficha.

Vale ressaltar que isso deve ser feito somente após a decisão seja formalizada, seja por decisão judicial ou escritura pública.

Enquanto o processo para o divórcio estiver acontecendo, os bens seguem vinculados à declaração anterior.

É recomendado por especialistas que o valor do imóvel informado na declaração do após o divórcio considere seu valor histórico.

Receita Federal | Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil

Por exemplo, caso o casal tenha comprado um imóvel, há 20 anos, pelo valor de R$ 100.000, no divórcio, cada um vai receber R$ 50.000 referente a esse bem.

Com isso, não será cobrado o Imposto de Renda sobre o bem no momento da separação.

Se o casal optar por atualizar o valor do imóvel, isso acarretará em uma incidência de IR.

Assim, a diferença entre o valor histórico e o valor atual deve ser lançada em um outro programa da Receita Federal, chamado Ganhos de Capital (GCAP).

Declaração conjunta

Já, se o casal fazia uma declaração conjunta, modelo onde um é o titular e outro o dependente, além do preenchimento da ficha “Bens e Direitos”, o dependente ainda terá de informar sua metade do imóvel na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, no item 19, referente às transferências patrimoniais, meação e dissolução da sociedade conjugal da unidade familiar.

Além disso, os bens herdados, como imóveis, veículos ou aplicações financeiras, por uma das partes durante o casamento, precisam constar na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Eles devem aparecer junto com uma descrição do item, e que ele foi adquirido por herança.

Não há incidência de Imposto de Renda sobre os bens herdados, mas eles estão sujeitos a um tributo estadual, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação).

Imposto de Renda | Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Custo com filhos

No caso do divórcio, é orientado que, caso haja a guarda compartilhada dos filhos, os responsáveis entrem em acordo de quem deve realizar a declaração do IR.

Se a declaração for judicial e a guarda tenha sido definida por quem será o responsável do filho, este então será o único responsável em lançar os custos com as crianças, além de informá-la como sua dependente.

Caso um dos responsáveis for obrigado a pagar pensão alimentícia, tal valor pode ser lançado na declaração como “despesa dedutível”, mesmo que o filho seja dependente do ex-cônjuge.

Imposto de Renda | Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Essa informação deve ser citada na aba “Alimentandos” e precisa obrigatoriamente citar o CPF do beneficiário, residente do Brasil ou não, além de informações adicionais, como a decisão judicial acerca da pensão ou escritura pública.

Já quem recebe a pensão em nome da criança deve, por sua vez, informar o valor recebido, mas não é tributado.

Tais dados precisam ser adicionados na aba "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.