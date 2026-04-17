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RESGATE

Trabalho escravo no mar: Marinha resgata navio com tripulação faminta

Embarcação ficou 20 dias à deriva com trabalhadores até ser resgatada pela Marinha

Edvaldo Sales
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Embarcação ficou 20 dias à deriva com trabalhadores até ser resgatada pela Marinha
Embarcação ficou 20 dias à deriva com trabalhadores até ser resgatada pela Marinha -

Após ficar mais de 20 dias à deriva, um navio mercante foi resgatado pela Marinha do Brasil e será investigado pelas autoridades brasileiras por suspeita de trabalho análogo à escravidão.

A inspeção do Ministério Público do Trabalho PA-AP (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Polícia Federal (PF), Capitania dos Portos do Amapá e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi feita na última quarta-feira, 15.

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De bandeira da Tanzânia, a embarcação partiu de Cartagena, na Colômbia, com destino a Montevidéu, no Uruguai, e ficou à deriva devido à avaria no sistema de propulsão.

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Dentro do navio estavam oito tripulantes a bordo: sete venezuelanos e um belga. De acordo com a inspeção, foram constatadas:

  • Condições degradantes de trabalho e habitabilidade
  • Escassez prolongada de alimentos
  • Restrições no fornecimento de energia elétrica e água potável
  • Higiene precária, com infestação de insetos
  • Elevado nível de estresse físico e psicológico da tripulação
  • Possível abandono material pelo armador ou responsável legal

No momento, a embarcação está atracada em Santana, no Amapá. Segundo o Ministério Público do Trabalho, foi instaurado um Inquérito Civil para investigar o caso.

A Polícia Federal já procedeu à regularização da situação migratória dos tripulantes e a Receita Federal foi acionada para a emissão de CPF aos trabalhadores estrangeiros.

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Tags:

brasil Marinha Trabalho análogo à escravidão

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