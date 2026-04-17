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NOVA JORNADA DO INSTRUTOR

CNH do Brasil: alunos e instrutores serão conectados por localização

Ferramenta também mostrará o perfil do profissional, onde outros usuários poderão fazer avaliações sobre ele

Luiza Nascimento
Por

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CNH
CNH -

Seguindo as mudanças para o novo formato da Carteira Nacional da Habilitação (CNH), que vem sendo implementado nos últimos meses em todo o território nacional, o Ministério dos Transportes anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo CNH do Brasil.

Intitulada de "Nova Jornada do Instrutor", a ferramenta gratuita dispõe de uma tecnologia moderna capaz de conectar alunos e instrutores através da localização. O mecanismo será disponibilizado a partir das 10h, do dia 27 de abril.

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A iniciativa cria um ambiente digital para aproximar candidatos, instrutores autônomos e centros de formação de condutores.

Entenda como vai funcionar a ferramenta

Através da Nova Jornada do Instrutor, além da possibilidade de encontrar instrutores e autoescolas que atuam por perto, usuários poderão entrar em contato direto com os profissionais através do WhatsApp.

Além disso, o sistema também permitirá consultar avaliações de outros alunos, oferecendo mais transparência na escolha. Instrutores terão perfis próprios e as aulas serão registradas automaticamente no sistema nacional.

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Sobre a estratégia

Desenvolvida pela Secretaria Nacional de Trânsito, a ferramenta será gratuita e 100% digital. O governo afirma que a medida busca reduzir burocracias e ampliar o acesso à carteira de habilitação.

Os dados das aulas serão enviados em tempo real ao Registro Nacional de Condutores Habilitados, facilitando o acompanhamento pelos Detrans.

A novidade segue diretrizes da Resolução Contran 1.020/2025, que permitiu a atuação de instrutores autônomos.

No entanto, a flexibilização não inclui, por enquanto, a formação de motociclistas, que segue restrita aos centros de formação de condutores.

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Tags:

carteira de habilitação cnh instrutores

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