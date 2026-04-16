Idosos podem viajar de graça em lanchas e navios; saiba como

Os idosos tem direito a vagas gratuitas em barcos - Foto: Ilustrativa | Freepik

A maioria dos idosos desconhece um benefício importante durante as viagens marítimas. Regulado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), pessoas com mais de 60 anos podem viajar de graça em lanchas e navios espalhados pelo Brasil.

O direito à gratuidade é válido exclusivamente para aqueles que possuem renda de até dois salários mínimos. Eles devem apresentar a Carteira do Idoso durante o embarque, que pode ser emitida pelo portal gov.br ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

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O documento garante viagens sem custo em meios aquáticos, como lanchas, barcas e navios de linhas regulares. Entretanto, a gratuidade possui um limite de vagas em cada embarcação, com cerca de dois assentos gratuitos por viagem para idosos de baixa renda.

Caso estas vagas já estejam preenchidas, o idoso ganhará 50% de desconto no valor da passagem, solicitando o uso do benefício nos postos oficiais de venda, que estão espalhados por todo o Brasil.