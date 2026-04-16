NOVA ESPÉCIE
Fungo que transforma hospedeiros em "zumbis" é descoberto no Brasil
Parasita foi descoberto durante uma pesquisa de mestrado
Uma nova espécie de fungo parasita foi descoberta em uma área de floresta localizada dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Segundo a pesquisa, a espécie pertence a um grupo que se hospeda e infecta aranhas, manipulando seu comportamento e transformando os animais em verdadeiros “zumbis”.
A equipe do Laboratório de Ecologia e Comportamento da Universidade (Labecom) batizou o fungo como Gibellula mineira. O professor Thiago Kloss, orientador da pesquisa, afirmou à CNN que o nome foi escolhido para homenagear o local onde a nova espécie foi descoberta.
O professor também explica que a descrição de novas espécies é fundamental para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade das florestas tropicais, especialmente de grupos ainda pouco estudados, como os fungos “caçadores de aranhas”.
"Os fungos são organismos frequentemente negligenciados em estratégias de conservação, e o avanço no conhecimento sobre a sua diversidade e distribuição é essencial para aumentar sua visibilidade e fortalecer iniciativas voltadas à sua proteção", afirmou.
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A descoberta brasileira se deu durante o mestrado da estudante Aline dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPG Ecologia), e foi publicada na Fungal Biology, revista da tradicional Sociedade Micológica Britânica (British Mycological Society).
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