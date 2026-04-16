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NOVA ESPÉCIE

Fungo que transforma hospedeiros em "zumbis" é descoberto no Brasil

Parasita foi descoberto durante uma pesquisa de mestrado

Gustavo Nascimento
Por

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Nova espécie de fungo parasita de aranha, Gibellula mineira, descoberta na Mata da Biologia
Nova espécie de fungo parasita de aranha, Gibellula mineira, descoberta na Mata da Biologia -

Uma nova espécie de fungo parasita foi descoberta em uma área de floresta localizada dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. Segundo a pesquisa, a espécie pertence a um grupo que se hospeda e infecta aranhas, manipulando seu comportamento e transformando os animais em verdadeiros “zumbis”.

A equipe do Laboratório de Ecologia e Comportamento da Universidade (Labecom) batizou o fungo como Gibellula mineira. O professor Thiago Kloss, orientador da pesquisa, afirmou à CNN que o nome foi escolhido para homenagear o local onde a nova espécie foi descoberta.

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O professor também explica que a descrição de novas espécies é fundamental para ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade das florestas tropicais, especialmente de grupos ainda pouco estudados, como os fungos “caçadores de aranhas”.

"Os fungos são organismos frequentemente negligenciados em estratégias de conservação, e o avanço no conhecimento sobre a sua diversidade e distribuição é essencial para aumentar sua visibilidade e fortalecer iniciativas voltadas à sua proteção", afirmou.

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A descoberta brasileira se deu durante o mestrado da estudante Aline dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPG Ecologia), e foi publicada na Fungal Biology, revista da tradicional Sociedade Micológica Britânica (British Mycological Society).

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biologia ecologia Fungos

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