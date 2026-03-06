EVIDÊNCIA DE VIDA EXTRATERRESTRE?
Gelo em Marte? Entenda a nova descoberta da China no Planeta Vermelho
Descoberta foi realizada pelo jipe-robô Zhurong, da missão Tianwen-1, que explora o planeta desde 2021
Para além dos entraves políticos e econômicos, a disputa entre Estados Unidos e China como as duas maiores potências globais também se faz presente na exploração espacial. Diante disso, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA, sigla em inglês) anunciou que encontrou gelo em camadas subterrâneas no solo de Marte.
A descoberta foi realizada pelo jipe-robô Zhurong, da missão Tianwen-1, que explora o planeta desde 2021. O jipe-robô fez a descoberta na planície Utopia, no hemisfério norte de Marte, local que pode ter sido um mar ou oceano no passado.
“O estudo infere que essa camada é de 'gelo sujo', ou seja, uma mistura de gelo de água, solo marciano e cascalho, contendo uma pequena quantidade de rocha”, informou a CNSA.
A descoberta aponta também que a camada encontrada tem cerca de 7 metros de espessura e está a uma profundidade de aproximadamente 15 metros na região.
“Atualmente, essa camada de gelo ainda está se degradando lentamente, e sua irregularidade espacial na espessura pode refletir esse processo de degradação. Simultaneamente, a camada de gelo pode transportar vapor de água para cima através de canais como fissuras, afetando a composição do material da superfície”, explicou a agência.
Intitulados "Evidências de gelo subsuperficial raso no local de pouso da Tianwen-1", os resultados da pesquisa foram publicados na revista Earth and Planetary Science Letters.
