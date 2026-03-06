Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EVIDÊNCIA DE VIDA EXTRATERRESTRE?

Gelo em Marte? Entenda a nova descoberta da China no Planeta Vermelho

Descoberta foi realizada pelo jipe-robô Zhurong, da missão Tianwen-1, que explora o planeta desde 2021

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

06/03/2026 - 1:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte
Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte -

Para além dos entraves políticos e econômicos, a disputa entre Estados Unidos e China como as duas maiores potências globais também se faz presente na exploração espacial. Diante disso, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA, sigla em inglês) anunciou que encontrou gelo em camadas subterrâneas no solo de Marte.

A descoberta foi realizada pelo jipe-robô Zhurong, da missão Tianwen-1, que explora o planeta desde 2021. O jipe-robô fez a descoberta na planície Utopia, no hemisfério norte de Marte, local que pode ter sido um mar ou oceano no passado.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O estudo infere que essa camada é de 'gelo sujo', ou seja, uma mistura de gelo de água, solo marciano e cascalho, contendo uma pequena quantidade de rocha”, informou a CNSA.

Leia Também:

Envelhecimento pode ser revertido a partir de proteína desativada
Guerra Fria 2.0? Foguete chinês dá 'ré no oceano' em resposta a Musk
Senado do Paraguai autoriza presença do Exército dos EUA no país

A descoberta aponta também que a camada encontrada tem cerca de 7 metros de espessura e está a uma profundidade de aproximadamente 15 metros na região.

“Atualmente, essa camada de gelo ainda está se degradando lentamente, e sua irregularidade espacial na espessura pode refletir esse processo de degradação. Simultaneamente, a camada de gelo pode transportar vapor de água para cima através de canais como fissuras, afetando a composição do material da superfície”, explicou a agência.

Intitulados "Evidências de gelo subsuperficial raso no local de pouso da Tianwen-1", os resultados da pesquisa foram publicados na revista Earth and Planetary Science Letters.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CNSA exploração espacial gelo subterrâneo Marte Tianwen-1

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x