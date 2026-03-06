Gelo em Marte? Entenda a nova descoberta da China no Planeta Vermelho

Jipe-robô Zhurong da China faz exploração em Marte - Foto: Divulgação | CNSA

Para além dos entraves políticos e econômicos, a disputa entre Estados Unidos e China como as duas maiores potências globais também se faz presente na exploração espacial. Diante disso, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA, sigla em inglês) anunciou que encontrou gelo em camadas subterrâneas no solo de Marte.

A descoberta foi realizada pelo jipe-robô Zhurong, da missão Tianwen-1, que explora o planeta desde 2021. O jipe-robô fez a descoberta na planície Utopia, no hemisfério norte de Marte, local que pode ter sido um mar ou oceano no passado.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O estudo infere que essa camada é de 'gelo sujo', ou seja, uma mistura de gelo de água, solo marciano e cascalho, contendo uma pequena quantidade de rocha”, informou a CNSA.

A descoberta aponta também que a camada encontrada tem cerca de 7 metros de espessura e está a uma profundidade de aproximadamente 15 metros na região.

“Atualmente, essa camada de gelo ainda está se degradando lentamente, e sua irregularidade espacial na espessura pode refletir esse processo de degradação. Simultaneamente, a camada de gelo pode transportar vapor de água para cima através de canais como fissuras, afetando a composição do material da superfície”, explicou a agência.

Intitulados "Evidências de gelo subsuperficial raso no local de pouso da Tianwen-1", os resultados da pesquisa foram publicados na revista Earth and Planetary Science Letters.