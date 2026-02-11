Guerra Fria 2.0? Foguete chinês dá 'ré no oceano' em resposta a Musk

Anúncio ocorre dias após Musk afirmar que deixou Marte “de lado” para focar na Lua - Foto: CNSA / Divulgação

A China deu mais um passo em seu programa espacial ao anunciar, nesta quarta-feira, 11, a realização bem-sucedida de um voo de demonstração do foguete Longa Marcha-10. O movimento ocorre em meio à intensificação da disputa tecnológica com os Estados Unidos pela liderança na exploração lunar.

O teste foi conduzido no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, localizado na Província de Hainan, no sul do país. De acordo com informações divulgadas pela agência oficial Xinhua, a operação ocorreu na base costeira da ilha, uma das principais estruturas do programa espacial chinês.

O anúncio também acontece poucos dias após declarações do empresário Elon Musk, que afirmou ter colocado momentaneamente em segundo plano os planos de exploração de Marte para priorizar, ao lado dos Estados Unidos, a construção de uma base na Lua.

Durante o ensaio, o Longa Marcha-10 foi submetido a condições de manobra de escape sob pressão dinâmica máxima. A espaçonave Mengzhou, cujo nome pode ser traduzido como “Navio de Sonho” — recebeu o comando do foguete e executou com êxito os procedimentos de separação e fuga. Na sequência, tanto o primeiro estágio do lançador quanto a cápsula de retorno pousaram no mar, em áreas previamente determinadas.

Projetada principalmente para missões tripuladas ao satélite natural, a Mengzhou integra o plano chinês de levar astronautas à Lua antes de 2030.

Segundo a Administração Espacial Nacional da China (CNSA), o teste marcou avanços importantes, incluindo a utilização de um novo modelo de foguete, uma nova espaçonave, uma plataforma inédita de lançamento e a execução de operações de recuperação marítima.