ALERTA

Clientes do Santander recebem comunicado grave sobre fraude

Entenda a fraude que busca enganar correntistas e obter dados sensíveis

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/02/2026 - 22:15 h

Aplicativo do banco Santander
Aplicativo do banco Santander -

Clientes do Santander voltaram a ser alvo de golpes aplicados por criminosos que se passam por representantes do banco. A prática, que tem sido registrada com frequência desde 2024, levou a instituição a reforçar alertas de segurança em todo o país.

A fraude mais recente identificada pelas autoridades envolve o uso de spoofing, técnica em que golpistas falsificam números de telefone, e-mails ou perfis digitais para parecerem canais oficiais. A estratégia tem como objetivo enganar correntistas e obter dados sensíveis, como:

  • senhas;
  • códigos de autenticação;
  • informações bancárias.

Como agem?

De acordo com os relatos apurados, os criminosos entram em contato com as vítimas alegando supostos bloqueios, compras suspeitas ou falhas no cartão. As ligações costumam ser longas e carregadas de pressão psicológica, criando um clima de urgência.

Durante a conversa, os golpistas pedem dados pessoais e, em alguns casos, orientam a instalação de aplicativos falsos. Após o fornecimento das informações, começam a surgir transferências, pagamentos e movimentações não autorizadas nas contas.

Diante do aumento de casos, o Santander reforçou que não solicita senhas, tokens ou códigos de segurança por telefone, mensagens ou e-mail, e orienta que clientes encerrem imediatamente contatos suspeitos.

Como se proteger

Especialistas alertam que qualquer pedido de informação sigilosa feito fora dos canais oficiais deve ser tratado como tentativa de golpe. Em situações de dúvida, a recomendação é procurar diretamente o aplicativo do banco, a central oficial de atendimento ou uma agência física.

Tags:

bancos crimes virtuais economia fraude golpe santander segurança digital

