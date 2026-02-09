Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACESSIBILIDADE

Decisão do Congresso pode baratear canetas emagrecedoras no Brasil

Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência do projeto que propõe a quebra da patente dos medicamentos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 20:40 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil -

O requerimento de urgência do projeto que propõe a quebra da patente do Mounjaro e Zepbound, foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 9. Isso significa que os dois medicamentos, indicados para controle do diabetes, mas também usados para o tratamento da obesidade, podem ficar mais baratos no Brasil.

De autoria do deputado Dr. Mário Heringer (PDT-MG), o Projeto de Lei nº 68/2026 declara que os medicamentos são de interesse público, o que permite que seja decretada a quebra de patente prevista na legislação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atenção! Anvisa emite alerta para uso de canetas emagrecedoras
Brasil tem seis mortes por suspeita de uso de canetas emagrecedoras
Brasil já importa mais caneta emagrecedora que celular

Na prática, o resultado da votação realizada nesta segunda-feira acelera a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados, de forma que o texto não precisará tramitar por comissões da Casa e pode ser apreciado diretamente no plenário.

Entenda a quebra de patentes

A quebra de patente, mecanismo que tecnicamente é chamado de licença compulsória, permite ao governo autorizar terceiros (empresas públicas ou privadas) a produzir versões genéricas de medicamentos protegidos, sem a permissão do detentor original da patente. Em resumo, a tendência é que o Mounjaro e o Zepbound tornem-se mais acessíveis para o consumidor.

“Ocorre que o preço comercial desses medicamentos é simplesmente impeditivo aos objetivos de uma medicina de massa, que precisa, hoje, tratar mais da metade da população adulta de um país que ultrapassa os duzentos milhões de habitantes”, explica o deputado Mário Heringer (PDT-MG), autor do projeto.

O parlamentar afirma ainda que o SUS (Sistema Único de Saúde) não consegue comportar a incorporação desses medicamentos em virtude do elevado custo, visto que os preços para o consumidor “ultrapassam o próprio salário-mínimo nacional”.

Preços no mercado

O Mounjaro, fabricado pela Eli Lilly, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2 em 2023 e, mais recentemente (junho de 2025), teve seu uso ampliado para obesidade e sobrepeso com comorbidades no Brasil.

No lançamento do produto no Brasil, a empresa divulgou que o preço poderia variar entre R$ 1,7 mil e R$ 2,4 mil, a depender da dosagem do composto tirzepatida e da adesão ao programa de fidelidade do laboratório. Os preços são referentes ao tratamento mensal, cuja embalagem conta com quatro canetas injetáveis de uso semanal.

Leia Também:

Atenção! Anvisa emite alerta para uso de canetas emagrecedoras
Brasil tem seis mortes por suspeita de uso de canetas emagrecedoras
Brasil já importa mais caneta emagrecedora que celular

Por sua vez, o Zepbound, que contém o mesmo princípio ativo, ainda não possui aprovação comercial da Anvisa e não está oficialmente à venda nas farmácias brasileiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

congresso diabetes medicamentos Obesidade patente saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Canetas emagrecedoras se tornaram um dos medicamentos mais procurados no Brasil
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x