HOME > SAÚDE
SAÚDE

Atenção! Anvisa emite alerta para uso de canetas emagrecedoras

No Brasil, seis mortes por pancreatite estão sob investigação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/02/2026 - 17:05 h

Ozempic é um medicamento injetável
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre o uso de canetas indicadas para obesidade e diabetes, as chamadas "canetas emagrecedoras", sem acompanhamento médico ou para finalidades não previstas em bula. O aviso foi divulgado nesta segunda-feira (9), após o aumento de notificações de pancreatite associadas a medicamentos como Ozempic, Saxenda e Mounjaro.

No Brasil, seis mortes por pancreatite estão sob investigação, além de mais de 200 registros de alterações no pâncreas em pacientes que utilizaram esses fármacos. O alerta vale para todos os medicamentos que contêm:

  • semaglutida;
  • liraglutida;
  • tirzepatida;
  • dulaglutida
  • abrangendo todas as canetas registradas no país.

Preocupação

A preocupação ganhou força após um comunicado do Reino Unido, onde 19 mortes foram associadas ao uso dessas medicações. Segundo a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), os casos são raros, mas envolveram quadros graves, como pancreatite necrosante e fatal.

Embora a pancreatite já conste como possível reação adversa nas bulas no Brasil, a Anvisa destacou o crescimento recente das notificações. Por isso, reforçou que os medicamentos devem ser utilizados apenas para as indicações aprovadas e sempre com prescrição e acompanhamento de um profissional de saúde.

O que é pancreatite

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão fundamental para a digestão e o controle da glicose no sangue. Em situações de inflamação, enzimas digestivas podem atacar o próprio órgão, causando dor intensa, náuseas e complicações graves. Nos casos mais severos, pode haver falência de órgãos e risco de morte.

Tags:

anvisa diabetes Emagrecimento medicamentos Mounjaro Ozempic pancreatite Saúde Saxenda vigilância sanitária

