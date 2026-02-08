Saiba o que é pancreatite, doença que cresceu com uso do Ozempic

Siga o A TARDE no Google

Após a divulgação de casos de pancreatite associados ao uso de canetas emagrecedoras, uma série de dúvidas passou a circular entre pacientes e usuários desses medicamentos — principalmente sobre o que é a doença, quais os riscos e como identificar os sintomas.

O que pancreatite?

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão responsável por produzir enzimas digestivas e hormônios que ajudam a regular o açúcar no sangue. Em situações normais, essas enzimas só são ativadas no intestino, mas, quando há inflamação, elas passam a agir dentro do próprio órgão, provocando dor intensa e danos ao tecido.

A doença pode se manifestar de duas formas.

Pancreatite aguda - surge de maneira repentina, costuma durar alguns dias e pode variar de quadros leves a situações graves.

- surge de maneira repentina, costuma durar alguns dias e pode variar de quadros leves a situações graves. Pancreatite crônica - ocorre quando há inflamações repetidas ao longo do tempo, levando à perda progressiva da função do pâncreas.

Sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão:

dor forte na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas;

náuseas;

vômitos;

febre;

inchaço abdominal;

diarreia;

má digestão;

fezes gordurosas;

icterícia;

mal-estar geral.

Sem tratamento adequado, a inflamação pode evoluir para complicações graves e até morte.

As causas mais frequentes da pancreatite incluem pedras na vesícula, consumo excessivo de álcool, níveis elevados de triglicerídeos, infecções, traumas abdominais e também o uso de alguns medicamentos.

Relação com as canetas emagrecedoras

O tema voltou ao debate após alertas internacionais, especialmente no Reino Unido, sobre casos de pancreatite em usuários de medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, utilizados para emagrecimento e tratamento do diabetes.

Esses fármacos imitam a ação do GLP-1, hormônio produzido pelo intestino após as refeições, responsável por aumentar a sensação de saciedade e ajudar no controle da glicose. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já recebeu, desde 2018, 225 notificações de casos suspeitos de pancreatite e seis mortes em investigação associadas ao uso dessas canetas.

As notificações envolvem medicamentos como semaglutida, liraglutida, lixisenatida, tirzepatida e dulaglutida, tanto em pacientes em uso regular quanto em participantes de estudos clínicos.

Além do Brasil, agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa reconhecem a pancreatite como um possível efeito adverso desses medicamentos e seguem monitorando os casos.

Ao apresentar sintomas compatíveis com pancreatite, a orientação é procurar atendimento médico imediato, especialmente com um clínico geral ou gastroenterologista.