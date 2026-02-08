Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CANETAS EMGRACEDORES

Saiba o que é pancreatite, doença que cresceu com uso do Ozempic

No Brasil há seis mortes suspeitas de pancreatite relacionado ao uso de canetas emagrecedoras

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/02/2026 - 15:35 h | Atualizada em 08/02/2026 - 15:46

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O alimento é facilmente encontrado
O alimento é facilmente encontrado -

Após a divulgação de casos de pancreatite associados ao uso de canetas emagrecedoras, uma série de dúvidas passou a circular entre pacientes e usuários desses medicamentos — principalmente sobre o que é a doença, quais os riscos e como identificar os sintomas.

O que pancreatite?

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão responsável por produzir enzimas digestivas e hormônios que ajudam a regular o açúcar no sangue. Em situações normais, essas enzimas só são ativadas no intestino, mas, quando há inflamação, elas passam a agir dentro do próprio órgão, provocando dor intensa e danos ao tecido.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A doença pode se manifestar de duas formas.

  • Pancreatite aguda - surge de maneira repentina, costuma durar alguns dias e pode variar de quadros leves a situações graves.
  • Pancreatite crônica - ocorre quando há inflamações repetidas ao longo do tempo, levando à perda progressiva da função do pâncreas.

Sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão:

  • dor forte na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas;
  • náuseas;
  • vômitos;
  • febre;
  • inchaço abdominal;
  • diarreia;
  • má digestão;
  • fezes gordurosas;
  • icterícia;
  • mal-estar geral.

Sem tratamento adequado, a inflamação pode evoluir para complicações graves e até morte.

As causas mais frequentes da pancreatite incluem pedras na vesícula, consumo excessivo de álcool, níveis elevados de triglicerídeos, infecções, traumas abdominais e também o uso de alguns medicamentos.

Leia Também:

Saiba o que é pancreatite, doença que cresceu com uso do Ozempic
Saúde e tecnologia: novidade cria imagens 3D coloridas para diagnóstico
Além da água: veja 5 bebidas que ajudam na hidratação do corpo

Relação com as canetas emagrecedoras

O tema voltou ao debate após alertas internacionais, especialmente no Reino Unido, sobre casos de pancreatite em usuários de medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, utilizados para emagrecimento e tratamento do diabetes.

Esses fármacos imitam a ação do GLP-1, hormônio produzido pelo intestino após as refeições, responsável por aumentar a sensação de saciedade e ajudar no controle da glicose. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já recebeu, desde 2018, 225 notificações de casos suspeitos de pancreatite e seis mortes em investigação associadas ao uso dessas canetas.

As notificações envolvem medicamentos como semaglutida, liraglutida, lixisenatida, tirzepatida e dulaglutida, tanto em pacientes em uso regular quanto em participantes de estudos clínicos.

Além do Brasil, agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa reconhecem a pancreatite como um possível efeito adverso desses medicamentos e seguem monitorando os casos.

Ao apresentar sintomas compatíveis com pancreatite, a orientação é procurar atendimento médico imediato, especialmente com um clínico geral ou gastroenterologista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa canetas emagrecedoras efeitos colaterais GLP-1 medicamentos Obesidade pancreatite Saúde vigilância sanitária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O alimento é facilmente encontrado
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

O alimento é facilmente encontrado
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

O alimento é facilmente encontrado
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

O alimento é facilmente encontrado
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x