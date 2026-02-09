Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CORRIDA ESPACIAL

SpaceX, empresa de Elon Musk, quer construir cidade na Lua até 2036

Anúncio também detalha planos para a construção de uma cidade em Marte dentro de cinco a sete anos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 19:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem observa foguete da SpaceX na plataforma de lançamento da Starbase em Boca Chica, Texas
Homem observa foguete da SpaceX na plataforma de lançamento da Starbase em Boca Chica, Texas -

A SpaceX, empresa espacial comandada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, passou a almejar uma meta ambiciosa e digna de filmes de ficção científica. Segundo o bilionário, a empresa está focada na construção de uma “cidade autossustentável” na Lua, o que poderia ser alcançado em menos de 10 anos.

O anúncio, feito por Musk por meio do X (antigo Twitter) no último domingo, 8, detalha que a SpaceX também pretende iniciar a construção de uma cidade em Marte dentro de cinco a sete anos.

Tudo sobre Ciência & Tecnologia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As declarações de Elon Musk aparecem como repercussão de uma reportagem do Wall Street Journal, publicada na última sexta-feira, 6, que afirmava que a SpaceX informou aos investidores que daria prioridade à ida à Lua e tentaria uma viagem a Marte posteriormente, com o objetivo de realizar um pouso lunar não tripulado em março de 2027.

Ainda no ano passado, ele havia dito que a empresa pretendia lançar uma missão não tripulada a Marte até o final de 2026. “Não, vamos direto para Marte. A Lua é uma distração”, disse ele em janeiro do ano passado, em resposta a uma postagem no X.

Leia Também:

Meio século depois humanidade vai voltar à Lua; conheça tripulação
Terra será atingida por tempestade solar após erupções no Sol; entenda
O que há lá? A misteriosa descoberta de um mundo idêntico ao nosso fora do Sistema Solar

Corrida espacial

A Lua não recebe nenhuma visita humana desde a missão Apollo 17, em 1972. No entanto, a crescente disputa econômica dos Estados Unidos com a China tem colocado a corrida espacial e a exploração lunar em pauta mais uma vez.

Na última semana, Elon Musk anunciou que a SpaceX adquiriu a empresa de inteligência artificial que ele também lidera, a xAI, em um negócio que avalia a empresa de foguetes e satélites em US$1 trilhão e a empresa de inteligência artificial em US$250 bilhões.

Segundo apoiadores do bilionário, a medida é uma forma da SpaceX reforçar seus planos para centros de dados espaciais, considerados mais eficientes em termos energéticos do que as instalações terrestres. Ao mesmo tempo, segue a busca de Musk por maior poder computacional com o desenvolvimento da IA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidade autossustentável corrida espacial elon musk exploração lua SpaceX

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas