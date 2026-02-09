SpaceX, empresa de Elon Musk, quer construir cidade na Lua até 2036

Homem observa foguete da SpaceX na plataforma de lançamento da Starbase em Boca Chica, Texas - Foto: Timothy A. Clary | AFP

A SpaceX, empresa espacial comandada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo, passou a almejar uma meta ambiciosa e digna de filmes de ficção científica. Segundo o bilionário, a empresa está focada na construção de uma “cidade autossustentável” na Lua, o que poderia ser alcançado em menos de 10 anos.

O anúncio, feito por Musk por meio do X (antigo Twitter) no último domingo, 8, detalha que a SpaceX também pretende iniciar a construção de uma cidade em Marte dentro de cinco a sete anos.

SpaceX will build a system that allows anyone to travel to Moon.



This will so insanely cool 🚀💫🤩 — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2026

As declarações de Elon Musk aparecem como repercussão de uma reportagem do Wall Street Journal, publicada na última sexta-feira, 6, que afirmava que a SpaceX informou aos investidores que daria prioridade à ida à Lua e tentaria uma viagem a Marte posteriormente, com o objetivo de realizar um pouso lunar não tripulado em março de 2027.

Ainda no ano passado, ele havia dito que a empresa pretendia lançar uma missão não tripulada a Marte até o final de 2026. “Não, vamos direto para Marte. A Lua é uma distração”, disse ele em janeiro do ano passado, em resposta a uma postagem no X.

Corrida espacial

A Lua não recebe nenhuma visita humana desde a missão Apollo 17, em 1972. No entanto, a crescente disputa econômica dos Estados Unidos com a China tem colocado a corrida espacial e a exploração lunar em pauta mais uma vez.

Na última semana, Elon Musk anunciou que a SpaceX adquiriu a empresa de inteligência artificial que ele também lidera, a xAI, em um negócio que avalia a empresa de foguetes e satélites em US$1 trilhão e a empresa de inteligência artificial em US$250 bilhões.

Segundo apoiadores do bilionário, a medida é uma forma da SpaceX reforçar seus planos para centros de dados espaciais, considerados mais eficientes em termos energéticos do que as instalações terrestres. Ao mesmo tempo, segue a busca de Musk por maior poder computacional com o desenvolvimento da IA.