Meio século depois humanidade vai voltar à Lua; conheça tripulação

Mais de meio século depois da última ida dos humanos à Lua, uma missão está programada para para levar novamente pessoas ao satélite natural da Terra no mês de março.

A missão Artemis II, coordenada pela NASA, vai avançar a uma nova etapa da exploração espacial. A operação está programada para ser 10 dias de viagem a bordo do SLS, um super foguete de quase 100 metros, com a potência de 17 aviões a jato.

Quatro astronautas foram escolhidos para serem os protagonistas dessa jornada.

Saiba quem são os astronautas que vão à Lua

O comandante: Reid Wiseman

O comandante da missão, Reid Wiseman é um veterano da NASA que já passou seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS).

Agora, ele vai assumir o posto de comandante da Artemis II, guiando a tripulação na viagem mais distante que os humanos fizeram da Terra.

Wiseman diz que essa oportunidade é o “o momento mais inspirador” de sua carreira espacial.

Ele foi escolhido como líder não só por sua experiência, mas também pelo entusiasmo em abrir caminho para outras missões de pouso lunar.

O piloto: Victor Glover

O responsável por pilotar a cápsula Orion, Victor Glover, vai entrar para a história aos ser o primeiro homem negro a viajar à Lua.

Glover é piloto de testes e astronauta com passagem pela ISS, ele integra a missão com a responsabilidade de operar manobras críticas durante a jornada.

“Além de dominar cada sistema da Orion, estamos construindo a confiança necessária para apoiar uns aos outros”, diz o astronauta e piloto.

A engenheira e pioneira: Christina Koch

Mundialmente conhecida por bater o recorde de mulher que mais passou tempo no espaço, Christina Koch será a engenheira e tamém a primeira mulher da história a viajar em direção à Lua.

Koch é engenheira com uma sólida formação técnica, e afirma que traz um perfil “mais técnico” para a equipe.

Ela descreve a missão como um “privilégio” e aposta que a combinação de especialidades dentro do grupo vai garantir o sucesso da operação.

O primeiro canadense: Jeremy Hansen

Representando a Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen vai ser o primeiro canadense a viajar até a Lua.

Ex-piloto de caça e instrutor, Hansen integra a equipe liderada por Wiseman na histórica viagem ao lado oculto da lua.