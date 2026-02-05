Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Meio século depois humanidade vai voltar à Lua; conheça tripulação

Depois de cinquenta anos da última visita dos humanos à Lua, uma nova missão está programada para acontecer

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/02/2026 - 12:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tripulação da missão Artemis II
Tripulação da missão Artemis II -

Mais de meio século depois da última ida dos humanos à Lua, uma missão está programada para para levar novamente pessoas ao satélite natural da Terra no mês de março.

A missão Artemis II, coordenada pela NASA, vai avançar a uma nova etapa da exploração espacial. A operação está programada para ser 10 dias de viagem a bordo do SLS, um super foguete de quase 100 metros, com a potência de 17 aviões a jato.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quatro astronautas foram escolhidos para serem os protagonistas dessa jornada.

Saiba quem são os astronautas que vão à Lua

O comandante: Reid Wiseman

O comandante da missão, Reid Wiseman é um veterano da NASA que já passou seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS).

Agora, ele vai assumir o posto de comandante da Artemis II, guiando a tripulação na viagem mais distante que os humanos fizeram da Terra.

Wiseman diz que essa oportunidade é o “o momento mais inspirador” de sua carreira espacial.

Ele foi escolhido como líder não só por sua experiência, mas também pelo entusiasmo em abrir caminho para outras missões de pouso lunar.

Reid Wiseman, veterano da NASA que vai comandar a viajem à Lua
Reid Wiseman, veterano da NASA que vai comandar a viajem à Lua | Foto: Divulgação | NASA

O piloto: Victor Glover

O responsável por pilotar a cápsula Orion, Victor Glover, vai entrar para a história aos ser o primeiro homem negro a viajar à Lua.

Glover é piloto de testes e astronauta com passagem pela ISS, ele integra a missão com a responsabilidade de operar manobras críticas durante a jornada.

“Além de dominar cada sistema da Orion, estamos construindo a confiança necessária para apoiar uns aos outros”, diz o astronauta e piloto.

Victor Glover, o primeiro homem negro a viajar à Lua
Victor Glover, o primeiro homem negro a viajar à Lua | Foto: Divulgação | NASA

Leia Também:

Terra será atingida por tempestade solar após erupções no Sol; entenda
Rara água-viva fantasma gigante é registrada no fundo do mar
Carabao Cup: Manchester City vence Newcastle e avança à decisão
Intregante do Baralho do Crime é preso na Bolívia em operação conjunta

A engenheira e pioneira: Christina Koch

Mundialmente conhecida por bater o recorde de mulher que mais passou tempo no espaço, Christina Koch será a engenheira e tamém a primeira mulher da história a viajar em direção à Lua.

Koch é engenheira com uma sólida formação técnica, e afirma que traz um perfil “mais técnico” para a equipe.

Ela descreve a missão como um “privilégio” e aposta que a combinação de especialidades dentro do grupo vai garantir o sucesso da operação.

Christina Koch, a primeira mulher a viajar em direção à Lua
Christina Koch, a primeira mulher a viajar em direção à Lua | Foto: Divulgação | NASA

O primeiro canadense: Jeremy Hansen

Representando a Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen vai ser o primeiro canadense a viajar até a Lua.

Ex-piloto de caça e instrutor, Hansen integra a equipe liderada por Wiseman na histórica viagem ao lado oculto da lua.

Jeremy Hansen, o primeiro canadense a ir à Lua
Jeremy Hansen, o primeiro canadense a ir à Lua | Foto: Divulgação | NASA

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

astronautas espaço lua nasa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tripulação da missão Artemis II
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Tripulação da missão Artemis II
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Tripulação da missão Artemis II
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Tripulação da missão Artemis II
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x