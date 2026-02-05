MUNDO
Meio século depois humanidade vai voltar à Lua; conheça tripulação
Depois de cinquenta anos da última visita dos humanos à Lua, uma nova missão está programada para acontecer
Mais de meio século depois da última ida dos humanos à Lua, uma missão está programada para para levar novamente pessoas ao satélite natural da Terra no mês de março.
A missão Artemis II, coordenada pela NASA, vai avançar a uma nova etapa da exploração espacial. A operação está programada para ser 10 dias de viagem a bordo do SLS, um super foguete de quase 100 metros, com a potência de 17 aviões a jato.
Quatro astronautas foram escolhidos para serem os protagonistas dessa jornada.
Saiba quem são os astronautas que vão à Lua
O comandante: Reid Wiseman
O comandante da missão, Reid Wiseman é um veterano da NASA que já passou seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS).
Agora, ele vai assumir o posto de comandante da Artemis II, guiando a tripulação na viagem mais distante que os humanos fizeram da Terra.
Wiseman diz que essa oportunidade é o “o momento mais inspirador” de sua carreira espacial.
Ele foi escolhido como líder não só por sua experiência, mas também pelo entusiasmo em abrir caminho para outras missões de pouso lunar.
O piloto: Victor Glover
O responsável por pilotar a cápsula Orion, Victor Glover, vai entrar para a história aos ser o primeiro homem negro a viajar à Lua.
Glover é piloto de testes e astronauta com passagem pela ISS, ele integra a missão com a responsabilidade de operar manobras críticas durante a jornada.
“Além de dominar cada sistema da Orion, estamos construindo a confiança necessária para apoiar uns aos outros”, diz o astronauta e piloto.
A engenheira e pioneira: Christina Koch
Mundialmente conhecida por bater o recorde de mulher que mais passou tempo no espaço, Christina Koch será a engenheira e tamém a primeira mulher da história a viajar em direção à Lua.
Koch é engenheira com uma sólida formação técnica, e afirma que traz um perfil “mais técnico” para a equipe.
Ela descreve a missão como um “privilégio” e aposta que a combinação de especialidades dentro do grupo vai garantir o sucesso da operação.
O primeiro canadense: Jeremy Hansen
Representando a Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen vai ser o primeiro canadense a viajar até a Lua.
Ex-piloto de caça e instrutor, Hansen integra a equipe liderada por Wiseman na histórica viagem ao lado oculto da lua.
