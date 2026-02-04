Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
TRANQUILIDADE

Carabao Cup: Manchester City vence Newcastle e avança à decisão

Contra o Arsenal, o time comandado por Pep Guardiola buscará seu nono título na competição

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/02/2026 - 19:10 h

Omar Marmoush, atacante egípcio do Manchester City, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle
Omar Marmoush, atacante egípcio do Manchester City, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle -

A final da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, está definida. Após vencer o Newcastle por 3 a 1, nesta quarta-feira, 4, o Manchester City avançou para a decisão do torneio, onde enfrentará o Arsenal, que eliminou o Chelsea nas semifinais.

Para a partida desta quarta-feira, o treinador espanhol Pep Guardiola optou por uma escalação sem alguns dos seus principais jogadores, como Haaland, Rodri, Cherki e Donnarumma, já que o Manchester City havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, na casa do Newcastle, com gols de Cherki e Semenyo.

Mesmo sem força máxima, o Manchester City não teve dificuldades na partida e abriu 3 a 0 ainda na primeira etapa, com dois gols do atacante egípcio Omar Marmoush e um do meia holandês Reijnders. Na segunda etapa, o time diminuiu o ritmo e sofreu um gol do sueco Anthony Elanga.

Leia Também:

Por que a BYD pode escolher o CT do Bahia em vez da camisa master
Ex-zagueiro Sergio Ramos pode virar dono de SAF de clube tradicional do Brasil
Pep Guardiola se indigna com conflitos e guerras ao redor do mundo

A final contra o Arsenal marcará o encontro entre o líder e o vice-líder do Campeonato Inglês, que tentam emplacar também os títulos nas copas nacionais. O confronto se consolidou como a grande rivalidade recente na Inglaterra, já que as equipes disputaram o título da Premier League em três das últimas quatro temporadas.

O Newcastle, por sua vez, se despede do torneio e chega ao quarto jogo seguido sem vencer, em uma sequência de jogos contra Aston Villa, Paris Saint-Germain, Liverpool e o City. Na partida desta quarta-feira, o time não pôde contar com os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães, titulares da equipe e ídolos do clube.

