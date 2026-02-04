AÇÃO POLICIAL
Intregante do Baralho do Crime é preso na Bolívia em operação conjunta
Pilão estava escondido na cidade de Santa Cruz de La Sierra e é apontado como líder do BDM que atua na região Sul da Bahia
Por Leilane Teixeira
O traficante Cosme Câmara de Oliveira Filho, conhecido como “Pilão”, apontado como o 7 de Espadas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, foi capturado na tarde desta quarta-feira (4), na Bolívia, durante uma operação integrada das Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro, da Polícia Federal e da Interpol.
Pilão estava escondido na cidade de Santa Cruz de La Sierra e é apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região Sul da Bahia, com foco no município de Ilhéus.
Mandados em aberto
Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. O criminoso é investigado por:
- tráfico de drogas e armas;
- homicídios;
- lavagem de dinheiro;
- roubo e corrupção de menores.
Em nota, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou que a atuação das forças policiais segue baseada na doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência.
“O cerco continuará fechado contra os integrantes de facções criminosas”, afirmou.
