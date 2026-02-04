Seis pessoas são presas suspeitas de furto de gado e abate clandestino

Siga o A TARDE no Google

Foto: Divulgação PC

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira, 4, durante a Operação Harpia, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular um esquema de furto de gado, abate clandestino e venda irregular de carne bovina nas regiões extremo sul, sul e sudoeste da Bahia. As prisões ocorreram em Porto Seguro, no extremo sul do estado.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 12 em Porto Seguro e dois no município de Pau Brasil. Na primeira cidade, os alvos foram localizados nos bairros Cambolo, Baianão e no distrito de Pindorama. O grupo atuava há cerca de cinco anos.

Prejuízo de R$ 2 milhões

De acordo com a Polícia Civil, o esquema criminoso causou um prejuízo estimado em R$ 2 milhões a produtores rurais. As investigações indicam que proprietários de açougues participavam da ação, utilizando os estabelecimentos para dar aparência de legalidade à carne obtida de forma ilegal.

Os suspeitos escolhiam fazendas afastadas, onde realizavam o abate dos animais durante a madrugada, no próprio pasto, sem qualquer condição sanitária adequada. A carne era transportada sem refrigeração, o que representava risco à saúde pública, e vendida a preços abaixo do mercado.

Um açougue em Pindorama, que também funcionava como abatedouro clandestino, foi um dos alvos da operação. O grupo atuava em cidades como Eunápolis, Itapetinga, Ilhéus e Itapebi.

Furtos

Os criminosos alugavam caminhonetes para executar os furtos, chegando a percorrer até 500 quilômetros para realizar os abates. Apenas uma pessoa teria alugado 61 veículos ao longo de cinco anos para a prática dos crimes. Entre os presos está uma mulher apontada como responsável pela logística de locação dos automóveis usados pelo grupo.

Os investigados vão responder por:

furto qualificado;

crimes contra as relações de consumo;

infrações sanitárias.

Durante a operação, foram apreendidos carne bovina clandestina, armas de fogo, facas, facões, além de R$ 18 mil em dinheiro e diversos cartões de crédito.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema.