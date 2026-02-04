Mãe ateia fogo na casa da filha e ameaça conselheira tutelar na Bahia

Polícia Civil atuou para conter o incêndio e efetuar a prisão - Foto: Divulgação/ PCBA

Uma ocorrência de incêndio criminoso registrada na tarde de terça-feira, 3, em Belmonte, no sul da Bahia, resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 39 anos. Segundo a Polícia Civil, ela é suspeita de atear fogo em um imóvel pertencente à própria filha e de proferir ameaças contra uma conselheira tutelar e familiares.

As chamas atingiram uma residência localizada no bairro Ponta de Areia e só não causaram maiores danos porque foram rapidamente controladas com a ajuda de moradores da região e de policiais civis da Delegacia Territorial do município, que utilizaram baldes de água para conter o fogo.

Ainda conforme as informações oficiais, a conselheira tutelar vinha sendo alvo de ameaças após uma intervenção do órgão em um conflito familiar envolvendo a guarda de uma criança. A situação levou ao acionamento imediato da polícia.

A mulher foi localizada pouco depois em um ponto comercial da região, encaminhada à delegacia e autuada em flagrante. Ela segue custodiada e permanece à disposição da Justiça.