POLÍCIA
POLÍCIA

Lavagem de Itapuã: PM lança megaoperação de segurança para o evento

Ao todo, 569 policiais militares atuarão no policiamento da festa, que antecede o Carnaval de Salvador

Luan Julião

Por Luan Julião

04/02/2026 - 15:36 h

Esquema especial começa na véspera e segue até o fim da festa
A Lavagem de Itapuã, que acontece nesta quinta-feira, 5, contará com um esquema especial de segurança montado pela Polícia Militar da Bahia. Ao todo, 569 policiais militares serão empregados no policiamento da festa, que é uma das mais tradicionais do calendário pré-carnavalesco de Salvador.

O planejamento prevê policiamento ostensivo distribuído por todo o trajeto do evento, com uso de postos elevados de observação, plataforma elevada e recursos tecnológicos que auxiliam no monitoramento do público. O efetivo também contará com o apoio de drones e uma aeronave, além de motocicletas, cavalos e bases móveis.

As ações da PM terão início ainda na véspera da festa, com viaturas realizando varreduras preventivas ao longo do circuito. No dia do evento, a partir das 6h, os policiais atuarão no controle e isolamento da área em frente à Igreja de Nossa Senhora de Itapuã, ponto central da tradicional lavagem das escadarias.

Violência: homem é brutalmente assassinado a facadas em Salvador
Após dias de tensão, ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina
Oficina do crime na Bahia: grupo transforma airsoft em armas de fogo para facções

O policiamento será mantido até o encerramento da programação, abrangendo não apenas o circuito principal, mas também bairros e vias do entorno, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a fluidez do evento.

Além do efetivo do Comando de Policiamento Regional Atlântico (CPRC-Atlântico), o esquema contará com reforço de unidades especializadas, como a Rondesp Atlântico, tropas do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME), do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp), além de alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

x