POLÍCIA

Oficina do crime na Bahia: grupo transforma airsoft em armas de fogo para facções

Organização atuava para a fabricação de armas artesanais para uma organização criminosa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/02/2026 - 12:47 h | Atualizada em 04/02/2026 - 13:04

Armas apreendidas em operação da Polícia Civil
Armas apreendidas em operação da Polícia Civil -

A Polícia Civil da Bahia (PC) deflagrou, nesta quarta-feira, 4, uma operação que busca desarticular uma organização criminosa que fabrica armas de fogo artesanais utilizando réplicas de armas de airsoft, para abastecer uma facção criminosa com atuação em Salvador e no interior da Bahia.

As investigações da Operação Forja Clandestina, como foi nomeada a operação, apontam que, além das armas de airsoft, os suspeitos utilizavam insumos balísticos e peças metálicas para construir as armas de fogo

A operação cumpriu, até o momento, dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão.

Dois investigados foram presos no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, entre eles estava o alvo principal da operação, um homem de 35 anos apontado como o responsável do local onde o esquema criminoso atuava.

Neste mesmo endereço, uma mulher de 31 anos também foi presa.

Além das prisões preventivas, ambos foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Mandados de busca e apreensão

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis apreenderam:

  • espingarda calibre 12 de fabricação artesanal;
  • dois tabletes de maconha.

Essa apreensão reforça a ligação do grupo com outros crimes ligados ao crime organizado.

Sobre a investigação

As apurações indicam que os investigados estariam comprado com frequência réplicas de arma de airsoft, insumos balísticos e peças metálicas normalmente utilizadas na conversão desses equipamentos em armas de fogo.

As compras desses materiais eram realizadas em grande escala por meio de plataformas digitais.

De acordo com a investigação, um dos suspeitos comprou 87 réplicas, outro aproximadamente 30 unidades e uma terceira investigada mais de 50, além de acessórios compatíveis a calibres de uso restrito, como o 9mm.

As diligências continuam, com o objetivo de cumprir mais um mandado de prisão contra outro suspeito que está foragido.

Conhecimento técnico para a fabricação

De acordo com o diretor do DEIC (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), Thomas Galdino, os investigados tinham “conhecimento técnico para a fabricação artesanal de armas de fogo.”

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). As apurações tiveram início a partir de denúncias recebidas pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), unidade vinculada ao DEIC, e de ações de inteligência desenvolvidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

