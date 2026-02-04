JUSTIÇA
Mãe é condenada a 40 anos de prisão por espancar bebê até a morte
Agressora levou a filha ao hospital apenas um dia após o ocorrido, quando ela já estava em estado crítico
Por Luiza Nascimento
Uma mulher foi condenada a 40 anos de prisão, na segunda-feira, 2, por espancar a própria filha, de um ano, até a morte. O crime ocorreu em dezembro de 2023, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
O inquérito aponta que Eva Beatriz Gomes Teixeira se descontrolou, após a criança chorar por cair no chão ao tentar se equilibrar. A ré teria arremessado a menina contra o chão duas vezes e, em seguida, dado cntinuidade às agressões.
Após finalizar os golpes, a acusada optou por realizar curativos caseiros na filha, mesmo diante da gravidade da situação, em que o ideal seria buscar por auxílio médico.
Apenas no dia seguinte, a vítima foi levada ao Hospital Ferreira Machado, apresentando insuficiência respiratória. Momentos depois, os médicos declararam o óbito e constataram sinais de violência, acionando as autoridades policiais.
Regime fechado
Com a decisão judicial ocorrida nesta semana, Eva Beatriz foi conduzida diretamente do tribunal para o sistema prisional, onde cumprirá sua pena em regime fechado, sem possibilidade de recurso.
De acordco com a avaliação do Ministério Público, a decisão é proporcional à gravidade do crime e à vulnerabilidade da vítima.
